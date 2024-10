Skrb zase po zvezdah! Ti trije astrološki znaki si napolnijo baterije z branjem, čiščenjem in jogo

Od nege kože do dolgih, svežih sprehodov na jesenskem zraku: skrb zase bi morala biti visoko na seznamu prioritet vsakega posameznika.

Ti trenutki pomagajo ustvariti občutek miru, ravnovesja in nadzora med pritiski vsakdanjega življenja, zato je ključnega pomena, da jih umestite v svoj urnik vsaj nekajkrat tedensko.

Dvojčka (21. maj - 20. junij): Vzemite v roke svojo najljubšo knjigo

Dvojčki so kot viharji, znani po tem, da počnejo milijon stvari naenkrat in so zelo proaktivni! Ker so izjemno družabni in obožujejo dobre klepete, lahko zaradi svoje nenehne pripravljenosti in pomoči drugim izgorijo, zato bo pravi čudež, če si bodo vzeli čas za trenutke miru. Če ste dvojček, skuhajte čaj, vzemite v roke knjigo in si privoščite nekaj minut časa zase.

Devica (23. avgust - 22. september): Temeljito pospravite in počistite

Logične, metodične in pogosto perfekcionistične device so nagnjene k temu, da vse, kar počnejo, naredijo izjemno dobro in po visokih standardih, zaradi česar lahko pogosto preveč razmišljajo o stvareh, so zaskrbljene in nemirne, kadar stvari uhajajo izpod nadzora.

Osredotočite se na trenutek in ritem svojega dihanja. FOTO: Shutterstock

Da bi si povrnili občutek ravnovesja, če ste devica, lahko pospravite svoj dom, kar bo znova ustvarilo občutek harmonije v vašem vsakdanu.

Vodnar (20. januar - 18. februar): Preizkusite se v jogi

Vodnarji se radi osredotočajo na telo in dušo, zato je popolna aktivnost zanje joga. Ne glede na to, ali bodo vadili v udobju svojega doma ali v lokalni telovadnici, joga bo vodnarju omogočila, da očisti svoje misli, se osredotoči na trenutek in ritem svojega dihanja.