S trikotnikom okrepite energijo

Geometrijski liki imajo moč, da energijsko vplivajo na nas, so prepričani duhovni učitelji. Piramida denimo poudarja in spodbuja ustvarjalnost, miselno aktivnost, povezavo z božanskim. Trikotnik bo okrepil energijo, zato bodite pozorni, kam ga umestite. Lahko namreč poveča tudi slabe stvari, tako dolgove kot obilje, bolezen kot zdravljenje. Okoli telesa si ga predstavljajte za spodbujanje aktivnosti in rast, na primer če želite napisati knjigo ali izpeljati projekt. Zametek ideje vstavite v trikotnik, nato pa opazujte »eksplozijo ustvarjalnosti«.

Že staroverci so se zavedali njegovega delovanja in ga redno umeščali v prostor ter zdravili z njim. Imenovali so ga tročan, njegove kote so lahko predstavljale posebne točke, denimo vrh hriba ali mogočno drevo.

Trikotnike lahko v mislih vstavite tja, kjer potrebujete zdravljenje, za spodbujanje spremembe in transformacije. Presekan trikotnik lahko kaže, da o nečem ne razmišljate logično ali prav. Pretrgan med vami in nekom, med vami in službo, financami ali projektom pa, da ne opazite, kaj se dogaja, oziroma vaši nameni niso pravilni in jih morate spremeniti.