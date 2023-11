Idealna pasma psa za vaše znamenje (FOTO)

Izbira pasme štirinožnega prijatelja je odvisna od mnogih dejavnikov. Med drugim je stvar osebnega okusa in življenjskega sloga.

Je pa še nekaj, ki ga je pri tem dobro upoštevati. To je astrološki znak, v katerem je nekdo rojen. Obstaja namreč idealna pasma psov za vsako znamenje zodiaka.

Oven

Ste trmasti, vedno želite imeti zadnjo besedo in obožujete avanture. Zato je za vas primeren pes, ki vas bo brez težav spremljal na vaših pustolovščinah. Idealna izbira je nemški ovčar.

To so energične in inteligentne živali, zelo predane, zaščitniške in potrebujejo odločnega gospodarja, ki jim zagotavlja dovolj gibanja ter tudi pravo vzgojo.

Bik

Znani ste po tem, da imate radi lepe stvari in vse, kar v življenje prinaša užitek. Ste praktični, cenite rutino in z vašim načinom življenja idealno sovpada španjel king charles.

To je kuža, ki ima rad sprehode v naravi, rad pa tudi poležava v zavetju doma ter obožuje razvajanje. Odlično se ujema z otroki in drugimi ljudmi.

Dvojček

Ste družabni, veseli, radovedni in vedno pripravljeni usvajati nova znanja. Zato ni nenavadno, da je za vas idealna pasma psov valižanski ovčar ali korgi.

Kljub temu da so to majhni, so izjemno vzdržljivi, aktivni in inteligentni psi. Ob tem so zelo prijateljski in obožujejo, kadar so v središču pozornosti. Ljubljenček vas bo torej brez težav spremljal na druženjih s prijatelji, kjer bo hitro prevzel glavno vlogo.

Rak

Znano je, da so pomerančki zelo zaščitniški, da zahtevajo veliko nežnosti, pozornosti in da večino časa preživijo v stanovanju.

Torej ni dvoma, da je ta pasma ljubkih psov idealna za rojene v znamenju raka, ki z največjim veseljem nekoga, ki ga imajo radi, zasipajo s pozornostjo in skrbnostjo.

Lev

Družabnim in po naravi veselim levom odgovarjajo jazbečarji. Kajti te odlikuje prav takšen značaj, kot krasi leve.

So majhni, živahni, prilagodljivi, učljivi in polni drugih lastnosti, ki jih rojeni v tem znamenju cenite. Največkrat se navežejo na eno osebo in ji namenjajo veliko pozornosti.

Hvaležni levi, ki ste radi v središču, to znate na primeren način vračati.

Devica

Zadržanim in umirjenim devicam pripada pasma chow chow.

Umirjeni, samozavestni in kar malce vzvišeni psi ne zahtevajo veliko pozornosti, najraje so v družbi samih sebe, hkrati so zelo predani in kot nalašč za rojene v znaku device.

Tehtnica

Ste ljubeznivi in miroljubni ter prisegate na eleganco. Zato je za vas najboljša pasma psov angleški kratkodlaki hrt.

To so izjemno prijateljske, atletske in aktivne živali, ki po vsaki dejavnosti potrebujejo pravo mero počitka in tudi zato praviloma odgovarjajo tistim, ki ste rojeni v znamenju tehtnice.

Škorpijon

Ste močni, predani svojim ciljem in neverjetno zaščitniški do vseh, ki jih imate radi. Vse to priča o tem, da je za vas najboljša pasma psov pit bull.

Psi so znani po svojem dominantnem značaju, a v končni fazi je vse, kar si želijo, ugajati lastniku. Ko se enkrat resnično povežejo z njim, te vezi nihče več ne pretrga.

Strelec

Radovedni, inteligentni in pustolovsko naravnani strelci ste vedno v gibanju.

Za vas idealna pasma psov je avstralski ovčar. Gre za izjemno energične, prilagodljive pse, ki zahtevajo veliko aktivnosti in avstralski ovčar vam bo zlahka sledil na vaših avanturah.

Kozorog

Ste marljivi, predani in načelni. Idealen pasji spremljevalec za vas je belgijski ovčar.

Gre za izjemno zaščitniške pse. So odločni in včasih, kar zadeva treninga, malce zahtevni ter zahtevajo močan značaj skrbnika, ki ga disciplinirani kozorogi nedvomno premorete.

Vodnar

Edinstvenim, neodvisnim in inteligentnim vodnarjem najbolj odgovarjal kuža pasne basenji. Ta izvira iz Afrike in je bil sprva namenjen lovu, a gre za pozorne, ljubeče in energične živali, ki uživajo v igri.

V družbi basenjija vodnarju nikoli ne bo dolgčas.

Riba

Občutljive ribe premorete globoka čustva, cenite predanost in zvestobo, zato je za vas najboljša izbira koker španjel.

Ti psi znajo izkazovati pozornost, obožujejo razvajanje in vedno znova pokažejo, kako radi imajo svojega skrbnika.

Res je, da njihova vzgoja zahteva malo več potrpljenja, a glede na to, da ste ribe izjemno predane tistim, ki jih imate rade, boste s skrbnostjo in naklonjenostjo z veseljem skrbele za svojega štirinožnega prijatelja.

Povzeto po portalu Miss7