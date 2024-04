Preverite, ali ste pod vplivom sonca ali lune: kaj pomeni, če ste rojeni podnevi ali ponoči

Sonce igra pomembno vlogo v horoskopu, naše astrološko znamenje je namreč določeno glede na znamenje, v katerem je sonce v času našega rojstva. Astrologi poudarjajo, da sončno znamenje najmočneje obarva naša osebnost in temperament, temu sledi podznak, ki ga določimo glede na uro rojstva.

Pomembno pa je tudi to, ali smo rojeni podnevi ali ponoči. Astrolog Kayse Budd pojasnjuje, da lahko to vpliva na človekovo osebnost, lastnosti, sposobnosti in talente.

Kot pravi, so tisti, ki so rojeni, ko je sonce na vrhuncu, torej okoli poldneva, predstavljajo odprte ljudi, ki jih odlikuje izjemen pogum. Na splošno velja, da so ti ljudje ekstrovertirani, družabni, odprti, aktivni, zlahka sklepajo poznanstva ... Po drugi strani pa so ljudje, rojeni ponoči, lahko bolj zadržani in vase zaprti, saj so bolj pod vplivom lune kot sonca, pojasnjuje astrologinja.

Ljudje, rojeni podnevi, bodo tudi najbolje delovali podnevi. Morda celo opazijo, da so takrat ‘najboljši’, torej da imajo zjutraj, opoldne ali popoldne (odvisno od tega, kdaj so se rodili) največ energije.

Ljudje, ki so rojeni ponoči, so pogosto nočne ptice, saj lahko zelo pomembna opravila pustijo za konec dneva. Poleg tega imajo do svojih sanj zelo poseben odnos. Lahko so bolj zaprti, imajo svoj svet, domiselni, vendar jih drugi vidiki v rojstni karti spodbujajo, da se povežejo z drugimi in pokažejo svoje talente.