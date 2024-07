Raziščite pretekla življenja

Previdni morate biti, da ločujete domišljijo od resničnih dušnih zapisov. Redko se namreč preteklih življenj spomnimo spontano, v podobni situaciji, sanjah ali s spontano vizijo. Najbolje je, če jih odkrivamo skupaj z regresoterapevtom, ki nas bo v umirjenem in sproščenem stanju znal voditi po podzavesti.

Ne glede na to, ali ste bili že večkrat na regresiji ali se svojih preteklih življenj spominjate iz sanj in meditacije, jih lahko analizirate, da najdete karmične vzorce in lekcije, ki se vam ponavljajo. Ne smemo jih namreč gledati samo kot zanimive zgodbe, ampak iz njih izluščiti sporočila. Zato sestavite seznam svojih preteklih življenj v časovnem zaporedju. Razmislite, kako vplivajo na vaše sedanje življenje. Katera prepričanja in strahove, povezane z nerešenimi izkušnjami, še vedno nosite s seboj? Kaj ste se naučili iz izkušenj preteklih življenj? Prepoznate koga iz preteklosti tudi v tem življenju? Kakšno vlogo ima in kaj vas uči?