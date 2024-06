Rast skozi ljubezen, prevzemimo odgovornost za svoje izkušnje

ČE SE ODLOČIMO, da se bomo razvijali skozi ljubezen, ne skozi strah in trpljenje, prevzamemo odgovornost za svoje izkušnje na Zemlji, pravi šaman Durek. »To pomeni, da se na vse odzivamo z ljubeznijo, ne glede na to, kaj to je, brez izjeme. Ko to storimo, pa vesolje ustvari energijski vorteks, ki omogoča, da se razvijamo in širimo,« pravi šaman in doda, da lahko z izbiro ljubezni objektivno opazujemo neravnovesja, ne da bi zapadali v sram, zanimanje ali ločenost, saj doživljamo resničnost skozi drugačna očala. »Nemiri in težave so klic človeštvu, naj se razvija skozi ljubezen, ustvari sistem, ki podpira vsa živa bitja. Naslednja velika era se namreč lahko začne, samo če jo ustvarimo ljubeča človeška bitja, usklajena s skupno vizijo. Cilj je, da se opolnomočimo in potegnemo svojo pozornost in energijo iz matrice. Razmišljajmo raje, kaj dobrega želimo ustvariti,« pravi.