Numerologija: To bo (glede na datum rojstva) leta 2025 za vas največji izziv

Prihajajoče leto prinaša zaključke devetletnega cikla, ki se je začel leta 2017, zato bi se nemalokdaj lahko počutili kot ujetniki preteklosti. Dobra novica je, da bomo imeli več kot dovolj priložnosti, da se osvobodimo spon jarma zahtev in oklepov družbe, pomembno pa je, da mi sami, torej vsak posameznik, aktivno ohranjamo svoj fokus, saj nas čaka veliko motenj.

Razpad sistema

Pričakujemo lahko močne spremembe v sistemih, ki so zastareli. Ta proces se je že začel, a v letu 2025 bo udaril tudi v modernejše strukture, kot je spletni svet, in na ravni posameznika na naš živčni sistem. Pričakujemo lahko več nestrpnosti, nervoze in razdražene energije v medsebojnih odnosih. Odzivali se bomo drugače kot doslej.

Globalne spremembe

Govorimo o času, ki bi nas lahko spominjal na leto 2021. Hitro nihajoči zunanji vplivi in notranji nemir se bodo razplamteli. V močno stresnih okoliščinah pokažemo pravi obraz. Takrat se tudi resnično izlušči, kaj v svoji globini ni stabilno in kaj je. Ezoterično bi temu lahko dejali, da se bo napad teme na svetlobo razmahnil. Vsi v sebi nosimo tako dobro kot slabo. Kaj izbiramo in za kaj se odločamo, determinira, kakšen človek smo. To je vedno naša izbira ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.