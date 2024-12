Letni horoskop 2025: LEV - Odlični finančni aspekti, še posebej ob teh datumih

Preberite si vpliv planetov v letu 2025 na ljubezenskem, zdravstvenem, finančnem in družinskem področju ...

Ljubezen, družabni stiki

Ugodne vplive planeta velike sreče Jupitra boste čutili do začetka junija, saj vam bo prek znamenja dvojčkov prinašal številne stike, družabne dogodke in pojavljanje v javnosti, kamor pa ne boste mogli zahajati strogo oblečeni, marveč izzivalno, ko vas bo ožarjala Venera v ovnu med 4. 2. in 26. 3. ter med 1. 5. in 5. 6. S tem boste sporočali, da se želite ljubiti in biti strastno ljubljeni. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.