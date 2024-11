Horoskop (december 2024 in januar 2025): napeto ozračje in huda vremenska motnja

Začetek zadnjega meseca v letu bo zaznamoval planet Merkur, ki je konec novembra stopil v retrogradno gibanje, v katerem bo vse do 15. decembra, kar bo povzročalo motnje, zaplete, podaljševalo procese in oteževalo napredek.

V retrogradnem gibanju ni zgolj planet Merkur, ampak tudi Jupiter. Pravzaprav je Merkur v strelcu dejansko v opoziciji z retrogradnim Jupitrom in kadar sta ta dva retrogradna planeta – ki vplivata na komunikacijo, dogovarjanja, pravne zadeve, sprejemanje predpisov, javne razprave logistiko, telekomunikacije, izobraževanja, skratka na vse mogoče stvari – v opoziciji in še v zamenjanih vlogah, čemur pravimo tudi medsebojna recepcija dveh planetov, takrat s svojimi dinamičnimi silami povzročata naelektrenost ozračja.

Vse tja do ščipa 15. decembra bosta torej retrogradni Merkur in Jupiter stopnjevala napetosti oziroma povzročala mrzlično hitenje in zaključevanje po ovinkih.

Po Miklavžu, od 7. decembra, se bo dogajala opozicija Venere z Marsom, Mars bo 8. decembra vstopil tudi v retrogradno gibanje v sožarčenju z dvema zvezdama stalnicama Perzepe, pa še prvi krajec bo na ta dan, in krajci vedno prinašajo kozmične vplive in spremembe. Lahko se zgodi kakšna politična afera ali kaj finančno spornega, tudi v partnerskih razmerjih lahko nastopijo težave. Ti vplivi se bodo stopnjevali vse do polne lune 15. decembra.

Mars bo v drugi polovici decembra povzročil še večjo razpuščenost in histerijo

Zaradi retrogradnega Marsa bo decembra zmanjkovalo moči in energije za delo, tudi na uradih, zato ljudem svetujem, naj ne odlašajo z zaključevanjem opravil, poslov in projektov do praznikov. Opravite jih najkasneje do Miklavža, nato pa se osredotočajte samo še na tisto, kar je nujno potrebno. Marsikdo decembra misli, da ima čas vse do božičnih praznikov, pa letos ne bo tako, ker bo Mars retrograden in bo v drugi polovici decembra povzročil še večjo razpuščenost in histerijo.

Huda vremenska motnja se nam obeta po novem letu, in sicer med prvim luninim krajcem 7. januarja in polno luno 13. januarja, ki bo izredno močna v znamenju raka in celo v konjunkciji z Marsom. Takrat bodo vremenske sile izrazito delovale in bomo dobili veliko pošiljko snega.

