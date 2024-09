Prihajamo v obdobje mrkov

»Vsi smo, zavedajoč se ali ne, vpeti v naravne ritme, cikluse in življenjska obdobja,« pravi Tina Pipan, svetovalka za djotiš in vastu. »Pred nami je jesen, ki nosi potenciale, priložnosti in ritme, močno povezane z našim življenjem. Mrki so naravni ritmi, ki se ciklično ponavljajo na malo manj kot pol leta. Energijsko so to vedno zelo močna obdobja, ko je potrebna večja pazljivost in previdnost. Ko je manj več in počasi bolj uravnoteženo. Ko je emocionalno, mentalno in tudi telesno doživljanje močno, zato težje vidimo jasno oz. so naša čustva lahko intenzivna in močno pobarvana s tančico starih karmičnih obrazcev delovanja, velikokrat globoko podzavestnih.

Pomembno je, da v obdobju mrkov ne verjamemo vsemu, kar mislimo, čutimo in doživljamo. Seveda ne smemo pogledati stran, a hkrati moramo ozavestiti, da gre za globoko čiščenje, in to ni dobro obdobje za pomembne odločitve ali nove začetke. To je čas, ko lahko ozavestimo in spustimo vse, kar pride na površje, a počakamo in smo potrpežljivi, saj še ni čas za novo. Nešteto primerov poznam, ko so se pomembni začetki ali odločitve v obdobju mrkov kmalu izkazale za težavne. Zato počakajte. Ne sprejemajte odločitev. Ne sklepajte pomembnih dogovorov. Ne začenjajte velikih novih korakov.

Treba je biti previden

Sonce predstavlja vitalno energijo, osebnostno strukturo, samozavest in globoko lastno notranjo vrednost ter tisto, kar je najgloblje v nas – dušo, Luno naš notranji čustveno-mentalni svet. V tem obdobju je treba biti previden, paziti na jasnost misli in čustev ter vitalno energijo. In ne pozabite, da tedaj velikokrat ne vidimo jasno oz. delujemo, zavedno ali nezavedno, skozi stare karmične vzorce in obrazce, skozi preteklost, ki se v trenutku mrkov zrcali skozi velik del naše osebnostne strukture.«