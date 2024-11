Prepoznajte sporočila in se soočite s problemom

Pogosto vplivov iz okolice, ki prihajajo od drugih ljudi, ne jemljemo resno ali nam gredo lahko celo na živce. Prijatelji in dogodki nas lahko opominjajo na katastrofo, mi pa se ne zmenimo zanje. Ko se navadimo prisluhniti drugim, so posledice, ki sledijo, manjše, dogodki so v naših rokah in lahko ukrepamo pred dokončnim zlomom, pravijo guruji. Če so dogodki usodni in jih ne moremo preprečiti, se s problemom soočimo in ugotovimo vzroke zanj.

Določen tip ljudi, ki je zelo zaverovan vase, verjame samo sebi, se ne ozira na sporočila drugih. Živijo v svojem svetu in mislijo, da se jim morajo drugi prilagoditi tako v službi kot doma. Presenetijo jih nenadni dogodki, ki jih postavijo na realna tla, a se vseeno poskušajo hitro vrniti v svoj svet, v katerem so kraljevali.

Običajno jih presenetijo otroci ali partner, ko vidijo, da so odtujeni od njih. V njihovem svetu namreč ni prostora za druge, le zase. Manjka jim pozornosti, čustev, razumevanja. Zato želijo pritegniti pozornost, če ne gre zlepa, agresivno. Rešitev je v spreminjanju sebe, zavedanju svojega značaja in upoštevanju želja drugih.