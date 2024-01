Kitajski horoskop: ženske, rojene v teh letih, so najprivlačnejše za moške

Malo za šalo, malo za res: po mnenju kitajskih astrologov so to leta, v katerih je rojenih največ usodnih žensk. Spadate mednje?

Leto konja

Dama, rojena v letu konja po kitajskem koledarju, je občutljiva in žejna ljubezni. Takšna oseba je navajena biti vodja in pritegniti pozornost. Moške privlači tudi zato, ker ima močan značaj. Želijo jih ukrotiti in narediti za svoje. A s takšno osebo ni lahko, saj taka ženska ne naseda klišejem in jo lahko zapeljejo le tisti, ki so vanjo iskreno zaljubljeni.

Po kitajskem horoskopu so leta konja 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Za dekleta, rojena v času vladavine te veličastne živali, so značilne nagajivost, aktivnost, trma in igrivost.

Leto zmaja

Ne glede na to, kako se predstavlja, bo ženska, rojena v letu zmaja, vedno pritegnila moško pozornost. Te ženske so rojene z naravno in neustavljivo privlačnostjo. Iz njih izžareva samozavest, moški pa se zelo potrudijo, da bi pritegnili njihovo pozornost.

Zmajčice so rojene v letih 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. So zelo močne moralne osebnosti, ki rade vodijo druge. Poznajo svojo vrednost in nikoli ne bodo dovolile, da bi nevredni ljudje zasedli pomembno mesto v njihovem življenju.

Leto podgane

Ženske, rojene v letu podgane, brez težav obnorijo moške. Običajno so zelo bistre in nenehno spuščajo v različne avanture. So nemirne raziskovalke in osvajalke. Odlične so v spogledovanju – to počnejo diskretno, a učinkovito. Odprte so za vse vrste eksperimentov.

Podgana vlada letom 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Kar jih loči od drugih dam, je njihova sposobnost, pritegnejo moške na prvi pogled. Vedo, kaj hočejo, zato se ne bojijo konkurence, pišejo na stil.kurir.rs.