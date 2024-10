Posadite semena za prihodnost

Še vedno smo v obdobju prehoda, v času, ko se staro ruši, novo pa šele začenja vznikati. V tem negotovem in nepredvidljivem obdobju je zato pomembno, da ohranjamo zaupanje v evolucijo človeštva, tudi ko sprememb še ni videti. Morda si ta čas lahko predstavljamo kot leto pripravljanja njive za novo setev, pravijo guruji. Za setev vsega, kar želimo požeti v prihodnjih letih. Zato vse, kar v tem času polagamo v svoj in skupni vrt, še bolj zavestno zalivajmo z ljubeznijo. In zaupajmo, da semena klijejo – na osebni in kolektivni ravni –, tudi če letos morda še ne bodo vsa pokukala iz zemlje.

Naj nam ne bo škoda vložiti časa in energije tja, kjer lahko kar koli prispevamo. Ko se bomo čez nekaj let ozrli nazaj in videli, kako pomembne so bile ledine, ki smo jih pomagali orati v tem obdobju, nam bo namreč toplo pri srcu.