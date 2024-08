Poglejte na težave z razdalje

Ko smo ujeti v svoje težave, smo kot hrček, ki vrti kolo v kletki. Ne razumemo, da nam ni treba poganjati kolesa, da bi razrešili težavno situacijo, niti tega, da v resnici sploh nismo v kletki. Ovire in izzivi se nam zdijo najhujši, ker so naši. Toda duhovni učitelji učijo, da je najbolje, kar lahko naredimo, da bi jih rešili, da se ne vpletamo vanje.

»Le kako naj se ne vpletam?!« boste pomislili in še naprej poganjali kolo. Odgovor je preprost. Naučiti se morate, da stvari ne jemljete osebno. Torej da se nekaj ne dogaja vam, da se ves svet ni zarotil proti vam, da nimate vedno smole in podobno.

Ravno nasprotno – ko se kaj zgodi, stopite v mislih dva koraka nazaj in poglejte situacijo, kot da se vas sploh ne tiče. Sestopite s kolesa. Pomislite, kaj bi bilo najbolje narediti, če bi svetovali prijateljici, kako naj jo reši. Kar koli počnete, ne vpletajte čustev, ne dramatizirajte, ne pretiravajte in si ne rišite črnih scenarijev. Ostanite mirni in čustveno nevtralno poglejte situacijo. Vidite, kako drugače je, če niste na kolesu? Če se potrudite videti širšo sliko? Vse se zgodi z razlogom in situacija je prišla, da bi vas nekaj naučila ali vas prisilila, da spremenite smer. Vsaka situacija vsebuje notranjo modrost. Ne upirajte se ji in ne bodite njen ujetnik. Vedite, da ima vse v vesolju svoj namen.