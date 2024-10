Poglejte celotno sliko

Transsaturnovci se po določenem znamenju sprehajajo zelo dolgo, Uran sedem let, Pluton pa lahko celo več deset let, kar pomeni, da vplivajo na cele generacije, zato je njihov vpliv prek znamenja bolj globalen kot oseben.

Zavedati se moramo tudi, da so ne glede na značilnosti planeta, ki ga barva njegova umeščenost v določenem znamenju, pomembni tudi drugi vplivi – njegov položaj v hiši in njegovi aspekti lahko močno spremenijo določen vpliv. Na primer še tako prijazna in prikupna Venera v tehtnici bo ljubosumna ob težkih aspektih Plutona ali če je položena v osmo hišo.

Po drugi strani pa lahko izjemno neprijeten Mars v raku v trigonu s Soncem prinaša samozavestnega človeka, ki z močjo volje dosega svoje cilje, lahko za dobro družine ali domovine. V astrologiji je treba vedno pogledati vse in potem s sintezo dobiti celotno sliko človekove situacije.