Planeti in njihova vloga v horoskopu! Tako usmerjajo vaše življenje ...

Planeti so igralci z določeno vlogo, gibljejo se na določeni sceni oz. hiši naše zgodbe. Sonce v določeni hiši kaže, na kaj smo ponosni, kje izražamo svoj posebni talent, kam je usmerjen oče/mož, kje smo lahko uspešni, spoštovani, Luna, kje smo občutljivi, ranljivi, nežni in potrebni pomoči.

Pogosto kaže žensko osebo, področje, kamor je usmerjena žena in/ali mati, na kaj smo čustveno navezani, kje nas vodijo občutki, čustva. Merkur kaže, kaj nas zanima, o čem razmišljamo in govorimo, opisuje ljudi, s kom se veliko pogovarjamo. Venera opisuje področje, stvari, ljudi, vezane na hišo, v kateri je, stvari so lepe, prijetne; ljudje prijazni, uglajeni, lepi, simpatični, nadarjeni za umetnost.

Tisto, kjer je Venera, imamo radi, tam je veselje, tam so nam naklonjeni, nam vračajo ljubezen, darila, tam imamo dobrobit. Opisuje kraj ali čas, ko se zaljubimo. Kjer je Mars, tam smo neučakani, nimamo potrpljenja, s tistimi ljudmi se moramo boriti, s tistim se aktivno ukvarjamo, ljudje tam so borbeni, športni, energični, jezljivi, neustrašni, podjetni, najpogosteje moški, stvari so robustne, hitre, športne, uporabne (Mars v 3. hiši - imamo športni avto).

Jupiter in Saturn

Jupiter kaže, kje imamo največ sreče, podpore, možnosti za razvoj. Ljudje, stvari, področja (ki jih hiša, v kateri je Jupiter, označuje) so Jupitrove narave, malo starejši, na položaju, nam pomagajo, bogatejši, tujci, profesorji, razgledani in izobraženi, nam materialno koristijo. Stvari so velike, iz tujih dežel ... Kaže, s čim lahko zaslužimo, najdemo smisel in razvoj.

Saturn kaže, česa še ne znamo in se moramo naučiti prek izkušenj, ki so trpke in zahtevne. Težave imamo na področjih, ki jih opisuje hiša, počasen razvoj. Ljudje, vezani na ta področja, so starejši, resnejši, togi. Stvari so temne, stare, rabljene, uporabne. Tega, kar hiša predstavlja, se bojimo, se dogodi pozneje (Saturn v 7. hiši – poroka pozneje). Tu smo disciplinirani, resni, odgovorni, z ljudmi imamo karmične izkušnje.

Pluton kaže, kje smo podvrženi spremembam, krizam, transformaciji. FOTO: mihail Rudenko/Getty Images

Uran kaže, kje smo nenavadni, drugačni, potrebujemo svobodo, ljudje, ki jih opisuje, so nenavadni, sodobni, genialni ali čudaški, stvari moderne, napredne, povezane s sodobno tehnologijo.

Neptun kaže, kje stvari ne vidimo stvarno, smo šibki, občutljivi, zmedeni, nejasni, kje so možne prevare, laži, iluzije, tam smo razočarani. Ljudje so umetniški, manj stvarni, občutljivi, idealistični, odvisni od drog ali alkohola, stvari so sanjsko lepe, neuporabne, mistične, iz oddaljenih krajev ...

Pluton kaže, kje smo podvrženi spremembam, krizam, transformaciji, kje so ljudje nagnjeni k manipuliranju z nami, temačni, močni, skrivnosti, gredo skozi krize. Včasih nakazuje smrt osebe, ki jo hiša predstavlja, izgubo, stvari so tam temne, umazane, tam smo ljubosumni, manipulativni mi.