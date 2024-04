Se strinjate? To so najboljši šoferji med astrološkimi znaki

To, ali je nekdo dober ali slab voznik, je odvisno od več dejavnikov. Dober šofer se mora hitro odzivati, biti mora potrpežljiv, sočuten in predvsem previden.

Vpliva na vse to tudi astrološki znak?

Nekateri verjamejo, da. Za tri znamenja zodiaka astrologija pravi, da so najboljši za volanom. Kateri trije si zaslužijo ta naziv, razkriva dnevnik.hr.

Kozorog

Kozorogova potrpežljivost, doslednost, sposobnost načrtovanja in prizemljenost so lastnosti, zaradi katerih se rojeni v tem ozvezdju uvrščajo v sam vrh spiska najboljših voznikov.

Kozorog se dobro znajde v vsaki situaciji, ne tvega brezglavo, ne divja po cestah, upošteva pravila in ni impulziven.

Je praktičen, realen in odgovoren, še preden sede za volan razmišlja o tem, kaj ga na poti do cilja morda čaka.

Odgovorni kozorogi redko zamujajo. Ne zato, ker bi vozili prehitro, temveč zato, ker se na pot odpravijo pravočasno.

Za volanom ohranjajo mirno kri in svojih frustracij ne sproščajo na cesti, je pa res, da tedaj ko vozijo, ne poslušajo nasvetov nikogar. Tako v življenju kot v jeklenem konjičku sledijo svojemu načrtu.

Z dvojčkom je vedno zabavno. FOTO: Gettyimages

Dvojček

Za dvojčka je smisel življenja zabava in rojeni v tem znaku znajo vselej poskrbeti za dobro razpoloženje vseh, ki jih obdajajo. To je opaziti tudi med vožnjo.

Dvojček je ob tem mojster večopravilnosti, hitro se prilagaja spremembam in se hitro odzove na nepredvidene dogodke, ki jih v prometu ne manjka.

Prav tako se rojeni v tem znaku za volanom le redko utrudijo, so dolgo zbrani in ne samo kot vozniki, prijetni so tudi kot sovozniki.

Res pa je, da svojo večopravilnost radi izrabljajo tudi v napačno smer in med vožnjo posegajo po telefonu ali si privoščijo sendvič, kar jim ne govori v prid.

Previdne device so prav takšni vozniki. FOTO: Unsplash

Devica

Previdne device so prav takšni vozniki. Neprestano preverjajo, kaj se dogaja okoli njih in so pripravljene na morebitne nevarnosti.

Kritične so do soudeležencev v prometu, to je pač v njihovi naravi, največkrat se pritožujejo nad nevarno vožnjo drugih. Same namreč vselej prisegajo na varnost in njihova natančnost je tista, ki jih umešča na ta seznam.

Prefekcionistična devica si ne more pomagati, kadar vidi, da nekdo v prometu naredi napako, njen občutek superiornosti pa ji v njenem svetu daje pravico za godrnjanje.

Tako da je vožnja z njo včasih res malo naporna, a je vedno varna in zanesljiva.