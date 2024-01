Omejitve so del naše poti

Skrivnosti ustvarjanja čudežev so nekoč poznali le najbolj razsvetljeni duhovni mojstri, danes pa je velik del človeštva prešel na raven zavesti, s katero lahko ustvarja svojo resničnost. Na Zemlji se učimo, da je materialni svet rezultat naših misli in čustev, da so torej izkušnje, ki jih doživljamo, posledica delovanja našega uma in duha, ne pa le naključni dogodki. To pomeni, da smo sami odgovorni za vse, kar se nam zgodi. Sami oblikujemo svojo pot, razen če nas ovirajo nekatere omejitve.

Naše misli, občutki in prepričanja na zavestni kot nezavedni ravni lahko ustavijo ali pospešijo cilje, za katere si prizadevamo. Včasih nikakor ne moremo priti do tega, kar si želimo, ker nas omejujejo karma in zaobljube iz preteklih življenj. Lahko pa se vmeša naša lastna duša in prepreči dogodke, ki bi nas preveč oddaljili od našega poslanstva. Če se nekaj ne sklada z našo dušno nalogo, smo obremenjeni s karmo ali preteklo prisego, nikoli ne bomo zadeli na loteriji ali celo ne bomo imeli otrok, ne glede to, kako močno si prizadevamo za to.