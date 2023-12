Okrepite telepatsko komunikacijo

Telepatsko se lahko sporazumevamo z vsemi ljudmi, s katerimi smo duhovno povezani. Energijska vez, ki se je ustvarila med nami, namreč deluje tudi kot kanal za prenašanje sporočil, vzpostavi pa se, če preživimo dovolj časa z nekom, da se naše energije vibracijsko uskladijo in povežejo z njim.

Seveda je močnejša, če jo spremljajo še čustva, tako smo si še bližje s tistimi, do katerih kaj čutimo. Če želimo okrepiti telepatsko komunikacijo, si lahko pomagamo z meditacijo.

Pomaga tudi

Umirimo se z dihanjem, preden začnemo. Da bi nekoga priklicali z močjo misli, moramo namreč pretvoriti 'klic' v energijo in jo prek kanala poslati do njega. To najlažje naredimo tako, da se osredotočimo na svojo srčno čakro ter občutimo energijsko povezavo z osebo.

Pomaga tudi, če si prikličemo v misli močen čustven spomin, povezan z njo. Šele ko zares začutimo njeno vibracijo in se nam zdi, da svojo povezavo z osebo čutimo dovolj močno, se miselno osredotočimo na sporočilo, ki ji ga želimo prenesti. Pozneje lahko v živo preverimo, ali ga je prejela, ter vadimo in ji pošljemo še katero.