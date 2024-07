Raziskovanje svojih čustev je težka naloga in številni med nami tega nikoli ne naredijo, ampak zamahnejo z roko in odvrnejo, da so v redu. Težava je v tem, da se bojimo soočiti z lastnimi čustvi. Strah je eno najmočnejših čustev, ki jih premoremo. Kolikokrat nečesa nismo rekli ali naredili, ker nas je bilo strah posledic? Toda soočenje z lastnimi strahovi je lahko tudi čudovita izkušnja - če vemo, da imamo čustva pod nadzorom in nas ne skrbi, da bi prevzela nadzor nad nami.

Odlična hitra vaja za soočanje s strahom (in drugimi nevarnimi čustvi) je »kaj se lahko zgodi, če …?«. Recimo, da pričakujete slabe novice s sodišča ali davčne uprave. Tako vas je strah, da ne morete zbrati niti toliko poguma, da bi odprli prispelo kuverto. Dlani se vam začnejo potiti in občutite tesnobo; odpiranje ovojnice postane eno najtežjih opravil. Veste, kakšna je njena vsebina, in ne morete se pripraviti, da bi jo oprli.

Vprašajte se, ali boste zaradi slabih novic umrli ali se hudo poškodovali. FOTO: Piksel/Getty Images

Z listom praznega papirja sedite za mizo in nanj napišite nekaj različnih scenarijev, povezanih z vsebino pisma. Kaj se lahko zgodi, če boste morali plačati visok znesek. Kaj se lahko zgodi, če ste izgubili tožbo. Nato se vprašajte: »Če bo v pismu kaj od tistega, kar je na listu papirja ali kaj podobnega, ali bom zaradi tega umrl/-a ali se hudo poškodoval/-a? Bo kdo od mojih ljubljenih umrl ali se hudo poškodoval?«

Večji nadzor nad sabo

Odgovor je seveda negativen. In če je odgovor negativen, kar se bo zgodilo skoraj vedno, s to situacijo lahko opravite, ker ste se s strahom že soočili in predvideli posledice. S pomočjo te vaje boste pridobili večji nadzor nad sabo.

Lahko pa težave zapišete v kronološkem zaporedju za zbistritev možganov, tako da ne boste imeli na glavi vseh naenkrat. Naredite si razpredelnico z dnevi v tednu. Navedite začetek določene situacije – npr. pregled pred operacijo. Nato zapišite dan operacije in pričakovan odpust. Enako lahko razporejate mesečne stroške – od dneva prejema računa do dneva, ko zapade v plačilo. Vmes si seveda zapišite prilive in druge odhodke.

Pomembno je, da je vse zapisano in da imate kronološki pregled nad dogajanjem. Seznam, na katerem si zapišete, kaj morate narediti, v kakšnem vrstnem redu in kdaj, je zelo učinkovit. Tako si v možganih zbistrite kakršnokoli težavo. Ko je nekaj zapisano na papirju, razbremenite možgane in lahko preverjate seznam opravil; ste proaktivni namesto reaktivni, kar osvobaja misli. Osvobojene lahko mirujejo ali so ustvarjalne in se ne vrtijo v krogu. Nenehne skrbi ne rešujejo težav, ampak lahko vplivajo na vaše zdravstveno stanje. Če težave prednostno razvrstite, določite čas, ko jih morate rešiti, in jih pospravite v razdelek 'narejeno', imate spet nadzor nad samim seboj.