Zadnja številka v letu rojstva razkriva vašo usodo! Ugotovite, kateremu elementu pripadate

Leto rojstva ima v našem življenju pomembno vlogo. Toda zadnja številka leta našega rojstva je najpomembnejša. Vsako število ima ustrezen element in to so zrak, ogenj, zemlja, les in voda.

Omenjeni elementi lahko razkrijejo veliko o značaju človeka, njegovih lastnostih in še marsičem. Če ste na primer rojeni leta 1981, boste izbrali številko 1 in je element ognja.

numerologija FOTO: Iryna Imago/shutterstock

Element #1: Kovina (0-1)

Ljudje, rojeni pod elementom kovine, imajo močan značaj in odpornost. So pravični in zadržani ljudje. Želijo živeti z doslednostjo in ljubeznijo. Poleg tega ljudje, rojeni pod elementom kovine, vedo, kaj hočejo, in storili bodo vse, da bi dosegli svoje cilje in ambicije. Njihove pomanjkljivosti so želja po moči, razkošju in denarju. So odločni in ne prenašajo neuspehov.

Element # 2: Voda (2-3)

Ljudje, rojeni pod elementom vode, imajo lastnosti, kot so sočutje, šarm in naklonjenost. Imajo veliko domišljije in iznajdljivosti, zaradi česar so uspešni v karieri, povezani z umetnostjo. Ti ljudje imajo izjemne instinkte in so zelo usmerjeni v podrobnosti.

FOTO: Fotohelin/shutterstock

Element št. 3: Les (4-5)

Tisti, rojeni pod elementom lesa, so samozavestni in delavni. So izvirni, obožujejo nove izkušnje in sanjajo o odkrivanju sveta okoli sebe, bizarnih krajev in ugank. Nikoli ne delujejo sebično in egoistično.

Element #4: Ogenj (6-7)

Ljudje pod elementom ognja so pravi pustolovci, saj sanjajo o potovanju okoli sveta. Imajo navado prehitro skočiti v stvari. Ljudje pod elementom ognja so prijazni in naravni; vedo, kako vzbuditi zanimanje ljudi.

FOTO: Shutterstock Shutterstock

Element #5: Zemlja (8-9)

Rojeni pod elementom Zemlje so zanesljivi in ​​vedo, kako doseči svoje cilje. Vsako stvar premislijo do podrobnosti in nikoli ne naredijo ničesar neopaznega. Zemljani imajo radi disciplino in red, zato vedno živijo po svojem načrtu. Njihov glavni strah je strah pred neznanim, poroča informer.rs.

Preberite še: