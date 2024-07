Nostradamus za leto 2025: tako slabo še ni bilo, naježila se vam bo koža

Počasi se bliža konec leta in pogledali smo, kaj nam za 2025 napoveduje Nostradamus. Francoski astrolog iz 16. stoletja, čigar napovedi so bile stoletja predmet fascinacije in razprav, naj bi za prihajajoče leto predvidel črni scenarij – od najbolj vročega leta v zgodovini, do novih bolezni, vulkanskega izbruha do nove vojne. Kaj nas torej čaka?

Nostradamusove napovedi za leto 2025

Leto 2025 bo najbolj vroče in najbolj suho leto v zgodovini

Nostradamusovi verzi nakazujejo nadaljevanje naravnih nesreč in ekstremnih podnebnih pojavov. »Suha zemlja bo postala bolj izsušena in ko se bo to videlo, bodo velike poplave«, naj bi zapisal in s tem namigoval na ekstremne vremenske pojave ter razširjeno lakoto zaradi »kužnega vala«. Te vrstice srhljivo spominjajo na trenutno podnebno krizo, kar nakazuje, naj bi se naravne nesreče leta 2025 samo še okrepile.

Leto 2025 nas bo izpostavilo novi nalezljivi bolezni

V napovedi Nostradamus namiguje na odkritje smrtonosnega virusa, starega na tisoče let, ki se sprosti v ocean, ko se talijo ledeniki. Ta prerokba se ujema s pojavi starodavnih patogenov, ki se ponovno prebujajo zaradi globalnega segrevanja in predstavljajo nove grožnje človeštvu.

Leto 2025 bo prineslo velik potres

Nostradamus napoveduje katastrofalen potres ob japonski obali, ki bo povzročil uničujoč cunami. Napoved je oster opomin na nepredvidljivo naravo Zemlje in možnost prihodnjih nesreč.

Konec za kralja Karla III.

Nostradamus napoveduje pretres v britanski monarhiji. »Kralja otokov« bo »s silo pregnal« človek »brez oznake kralj«. Ta štirivrstičnica je sprožila ugibanja o liniji nasledstva in morebitnih nepričakovanih spremembah na britanskem dvoru. Več tukaj.

Smrt papeža

Prerokbe govorijo tudi o smrti častitljivega papeža in izvolitvi rimskega naslednika. Ta napoved bi lahko nakazovala pomemben prehod v Vatikanu in katoliški cerkvi.

Veliki vulkanski izbruhi

Nostradamus svari pred vulkanskim izbruhom zgodovinskih razsežnosti, potencialno najhujšim od izbruhov Vezuva leta 79 ali 1631. Tak dogodek bi imel globalne posledice, od vpliva na okolje do gospodarskih in družbenih pretresov.

Kitajska bo napadla Tajvan

Nazadnje Nostradamus govori o »rdečem nasprotniku«, ki bije vojno, ki vodi v boj in pomorske bitke. To skrivnostno referenco si je mogoče razlagati v različnih geopolitičnih kontekstih, kaže pa na morebitne konflikte na obzorju, je na portalu Medium zapisal Mystic Flores.

Ko razmišljamo o teh prerokbah, je pomembno, da se jih lotimo z mešanico radovednosti in skepticizma. Nostradamusove napovedi so pogosto nejasne in odprte za razlago, in čeprav se zdi, da se ujemajo s trenutnimi dogodki, je njihov pravi pomen vedno zavit v tančico skrivnosti.

