Njihova življenja se bodo spremenila v pekel: aprilski sončev mrk prinaša katastrofo

Aprila 2024 bomo priča prvemu sončevemu mrku v letu, in sicer bo ta na nebu v ponedeljek, 8. aprila. Naslednji sončev mrk nas čaka v sredo, 2. oktobra.

Aprilski sončev mrk prinaša težavno obdobje, na udaru bo pet astroloških znamenj, opozarjajo astrologi.

Bik

Biki bi lahko doživeli turbulence na poslovnem in finančnem področju, možni pa so tudi pretresi v ljubezenskem življenju. Konflikti s sosedi lahko dodatno spodbudijo k previdnosti in tehtnemu premisleku.

Rak

Tudi raki se lahko spopadli z izzivi, predvsem na poslovnem področju, kar bi lahko povzročilo finančne izgube in povečalo stres. Lahko so prisotni občutki praznine in depresije.

Tehtnica

Tehtnice bi lahko doživljale težke trenutke v osebnem življenju, z možnimi težavami pri vodenju podjetij. To lahko povzroči veliko duševnega stresa in negativno vpliva na splošno zdravje.

Škorpijon

Škorpijoni bi lahko imeli še pred mrkom zahtevno obdobje, še posebej na poslovnem področju. Pritisk na delovnem mestu lahko poveča stres.

Strelec

Strelci se lahko med tem mrkom soočijo z neugodnimi situacijami na delovnem mestu, možna je močna konkurenca in pritisk nadrejenih. Lahko so prisotne frustracije pri napredovanju, piše najzena.alo.rs.