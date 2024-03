Slavna astrologinja razkriva, za koga bo april najboljši mesec: tega niste pričakovali

Znana ruska astrologinja Tamara Globa je pripravila astrološko napoved za april 2024. Kot pravi, bo april neverjetno naporen in aktiven. Svetuje, da poskusimo svojo energijo usmeriti v mir. Bodimo pripravljeni, da ukrepamo. Sonce, Venera, Merkur bodo v znamenju ovna.

Katera znamenja pa bodo najsrečnejša?

Oven

V tem znamenju bomo imeli tudi mlaj. Odločitve lahko postanejo drznejše in bolj tvegane. Ničesar se ni treba bati. Pogosteje prevzemajte pobudo v vseh stvareh. Ne bodite strahopetni in leni. Veselite se zmag, a ne pozabite, da so težave in porazi vaša točka rasti. Možne so provokacije drugih, zato poskušajte nanje odgovoriti dostojanstveno.

Ta mesec bo vse mogoče. Uresničili boste lahko številne zanimive načrte in zamisli. Ustvarjate močne temelje za svoje dobro počutje v bližnji prihodnosti. Bodite pripravljeni delati na sebi. V osebnem življenju vas čakajo neverjetni dogodki. Če ste samski, boste na svoji poti srečali različne ljudi. Vendar se morate pravilno odločiti. Če ste v zvezi, posvetite več pozornosti družini in prijateljem.

Karierna situacija se razvija na najbolj ugoden način. Lahko najdete nove poslovne partnerje. Sodelujte pri različnih projektih. Vaše zdravje morda ni najboljše. Poskusite ne podleči apatiji, pogosteje se ukvarjajte s športom.

Tehtnica

Ta mesec boste imeli veliko odkritij. Lahko se odpravite na potovanje in celo sklepate nova poznanstva. Napolnjeni boste z navdušenjem. V osebnem življenju se lahko soočite s težavami. Obstaja nevarnost ločitve, če odnos postane napet.

Če ste samski, to ni čas, da se osredotočite na iskanje svoje sorodne duše. V službi boste imeli veliko različnih opravkov. Opravljali boste več nalog hkrati. Malo verjetno je, da lahko dosežete dober rezultat. Vendar imate možnost, da uspešno zamenjate službo.

Finančne težave je treba rešiti zdaj. Vaše zdravstveno stanje bo stabilno. Vendar morate spremljati dobro počutje svojih ljubljenih.

Devica

Finančni uspeh in dobiček v vašem najljubšem poslu ni vse, kar vam prinaša april 2024. Device boste jasneje občutile ljubezen bližnjih, osamljeni predstavniki znamenja pa bodo našli svojo sorodno dušo.

Tamara Globa svetuje tudi, da ste pozorni na zdravje – v obdobju aktivnega razvoja morate poslušati svoje telo in ga ohranjati v formi, piše krstarica.com.