Ne zatajujte čustev

Sodobna, izobražena in razumska družba je dozdevno pozabila na čustva in dajala verodostojnejšo vlogo razumskim mislim. V številnih primerih so nas življenjske izkušnje zgodnjega otroštva naučile, da nas čustva ovirajo pri jasnem razmišljanju, začeli smo jih odrivati. Očitno je bilo, da čustvom nismo smeli dati duška, predvsem pa o njih nismo smeli govoriti. Če se je to dogajalo tudi vam, prisluhnite svojim čustvom in spoznali boste, da smo kot odrasli ljudje zaradi tega nekoliko v dvomih in zbegani. Zato moramo razumeti tok čustev in misli.

Ta tok bi lahko primerjali z jinom in jangom v vzhodni kulturi. Jin, načelo ženskega, predstavlja bivanje, in jang, načelo moškega, predstavlja dejavnost. Kot ločeni bitnosti imata oba enako veljavo, toda mi stremimo k združitvi teh dveh sil v harmoniji in ravnovesju.

A težko je polno izkusiti čustva, za katera domnevamo, da niso varna. Ker naši čustveni možgani razmišljajo samo o varnosti in se izogibajo izgubi, se bodo upirali, ko jih boste izpostavili »negotovim« čustvom, kot so žalost, skrb ali zavrnitev. Če ste pri sebi sklenili, da je žalost nevarna, boste občutili vse kaj drugega, ko jo boste poskušali podoživeti. Ljudje se neverjetno dobro upirajo tistemu, česar jih je strah, in naredijo vse, da bi se temu izognili. A če jih ne boste predelali, vas bodo prej ali slej dohitela.