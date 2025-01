Ne samo dvojčki: najbolj dvolični pripadniki astroloških znakov

Dvoličnost ima pogosto negativen prizvok, vendar lahko pomeni tudi zmožnost, da se enostavno prilagodimo danim okoliščinam.

Seveda so dvojčki kot dvojno znamenje horoskopa pri vrhu seznama dvoličnih astroloških znakov.

Znani so namreč po sposobnosti, da se zlijejo in vključijo v vsako družbeno situacijo. V enem trenutku so šarmantni in družabni, v drugem se lahko zdijo oddaljeni in hladni.

Ta dvojnost je del njihove narave in z njo krmarijo skozi življenje. A niso edini, ki to zmorejo. Zadovoljna.hr niza še tri dvolične astrološke znake.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo harmonijo in ravnotežje, vendar jih želja po tem, da bi ugodile vsem, velikokrat zapelje v dvoličnost.

Vse bi storile, da bi preprečile spor, kar pomeni, da povedo tisto, kar drugi želijo slišati in ne vselej resnice. Da bi le ohranile mir.

Zaradi tega se včasih zdi, da niso popolnoma iskrene.

FOTO: Dglimages/Gettyimages

Ribe

Ribe so občutljive duše, sanjave in empatične narave. Zaradi nagnjenosti k begu v svoj svet domišljije lahko izpadejo nezanesljive: rečejo eno, naredijo pa drugo stvar.

Ne iz zlobe, ampak ker jih zapeljejo idealistični pogledi na življenje in bojazen, da bi z resnico nekoga prizadele.

To lahko povzroči zmedo pri osebah, ki so jim blizu in zgodi se, da je videti, kot bi imele dva obraza.

FOTO: Tamara Dragovic/Gettyimages

Škorpijon

Intenzivno in skrivnostno vodno znamenje je znano po tem, da svoje prave občutke skriva zase.

Čeprav so škorpijoni izredno zvesti vsem, ki jih imajo radi, imajo izjemen talent za skrivanje lastnih čustev in namenov.

Zaradi svoje skrivnostne narave se lahko tistim, ki niso v njihovem ožjem krogu, zdijo skrivnostni, celo zavajajoči.

Škorpijonova dvoličnost izhaja iz sposobnosti ostati neznanka ljudem, ki jim ne zaupa in ne iz neiskrenosti.