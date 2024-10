Ne primerjajte se z drugimi

Vsak se sam v sebi spopada s podobnimi težavami kot mi. Da so vsi drugi bolj srečni, samozavestni in izpolnjeni kot mi in da samo mi trpimo, je ena naših najpogostejših napačnih presoj, pravijo psihologi. Gre samo za to, da ne vidimo, kaj človek doživlja v sebi, če nam tega ne pove ali če to celo skriva pred svetom.

Če se le da, se zato ne primerjajte z drugimi. Če pa se že primerjate, se vsaj ne zaokrožite navzdol (vsi so bogatejši, lepši, srečnejši, uspešnejši od mene …), ampak navzgor. Vprašajte se, koga občudujete, s kom bi zamenjali življenje, če bi ga lahko, po kom se želite zgledovati – ter kaj lahko napravite, da boste dosegli njegove lastnosti in uspeh ter se približali njegovemu življenju.