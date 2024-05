Naredite te stvari in zacelite srce ob nezvestobi

Duhovni učitelji pravijo, da se je pomembno zavedati, da niste vi krivi. Počutite se lahko neprivlačne in nezaželene. Zapomnite si, da težava ni v vas! Nekatera dejanja nimajo nič z vami. Partner je naredil napako, ne vi. Pomaga, da spravite čustva iz sebe. Jokajte in se jezite, kričite, razbijte kaj, pojte na ves glas, plešite, dajte negativno energijo iz sebe.

Vzemite si čas zase brez občutka krivde. To obdobje je za vas izredno intenzivno in čustveno, zato dobro poskrbite zase. Zaposlite se. Odkrili boste, kdo so vaši pravi prijatelji, saj se vam bodo pomagali prebiti skozi vse skupaj. Spodbujali vas bodo in tolažili, tudi peljali ven, da se zamotite. Potrudite se ostati optimistični. Ne primerjajte vsakega naslednjega odnosa s preteklim. Lahko ste previdni, ko spoznate nekoga novega, a ne bodite negativni. Čim več se smejte, tudi če vam ni do tega. Obdajte se s prijatelji in si omislite nov hobi. Ustvarjalnost vam lahko pomaga. Spodbujajte lepe dogodke, ki bodo osvetlili ta boleči čas. In vsak dan si povejte, da ste lepi.