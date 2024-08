Narava device

Merkur ima nočni dom v devici in je vladar hiš, ki se začnejo v znamenju device (poleg tistih, ki se začnejo v dvojčkih). Devica je intelektualno znamenje, iznajdljivo in prilagodljivo, bistroumno, sposobno videti malenkosti, tudi telesno okretno. Je zemeljsko znamenje, kar govori o praktični energiji, ki zna ustvariti ravnotežje, na materialnem področju stabilnost, to je hladnejša, umirjena, uporabna energija. Gibljivi modus ji daje veliko sposobnost prilagajanja, je prijazna, z negotovo samozavestjo, povečane so njene mentalne sposobnosti in nestanovitnost. V devicah ima Merkur tudi višino, kar jo naredi najbolj človeško, modro znamenje zodiaka, bistrost in okretnost lahko konkretno uporabi. Prinaša iznajdljivost.

V devici ima izgon Jupiter, planet, ki govori o višjih vizijah in ciljih, velikih zgodbah. Da je v devici v izgonu, nakazuje, da je usmerjena bolj na drobne vsakodnevne stvari, močna za analizo, šibka pri sintezi. Veliko je misli, razglabljanja, manj globljega razumevanja življenja.

Venera ima v devici izgon, tako je praktično in uporabno znamenje, poudarek je na tem, kako najbolje opraviti vsakodnevne stvari, ne na presežkih, vezanih na lepoto in umetnost, razen ko gre za pisno umetnost. Uporabnost in delavnost sta pred užitkom in lepoto. V ljubezni sta potrebna sprejemanje in predaja, močna analiza otežuje ljubezensko življenje.

Njene pozitivne lastnosti so prijaznost, ustrežljivost, pridnost, delavnost, praktičnost, prilagodljivost, kritičnost, negativne pa pretirana kritičnost, preveč misli, ne vidi celotne slike, ker se ukvarja z malenkostmi, pomanjkanje samozavesti in zadovoljstva.