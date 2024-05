Prizori helikopterske nesreče iranskega predsednika! Samo to je ostalo od helikopterja ... (FOTO)

Iranski predsednik Ebrahim Raisi in minister za zunanje zadeve Hossein Amirabdollahian sta umrla v helikopterski nesreči, poročajo mediji. Tiskovna agencija Mehr News poroča, da sta bila umorjena. Poleg njiju je umrlo še sedem oseb, ki so bile na tem poletu.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi v sredini in levo Hossein Amir-Abdollahian FOTO: - Afp

Politika sta bila na poti s slovesnosti ob odprtju jezu na meji Irana z Azerbajdžanom, ki sta se je udeležila, ko je helikopter strmoglavil na severu države. Zgodilo se je v nedeljo zvečer.

V konvoju, ki so spremljali predsednika in ministra, so bili štirje helikopterji, dva sta pristala varno.

Iranske oblasti so še razkrile, da je bila na približno pol poti prekinjena povezava s helikopterjem, ki je nato strmoglavila na težko dostopnem terenu. Reševalcem so iskanje oteževale tudi slabe vremenske razmere. S posnetki drona so nato našli ostanke in razbitine, znakov življenja pa niso zaznali.

Na družabnih omrežjih so objavili posnetke, ki so jih posneli z dronom, in zraven zapisali, da od helikopterja ni ostalo nič drugega kot rep.