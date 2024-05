Poglejte, v čigavem objemu so v Ljubljani ujeli hrvaško pevko (FOTO)

V ljubljanski Areni Stožice je v nedeljo prvič v Sloveniji nastopil Rod Stewart. Poslušalci ga poznajo po skladbah, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest in Rhythm Of My Heart, pa tudi po priredbah različnih avtorjev. Po koncertu si je vzel čas za fotografiranje s svojimi oboževalci, med njimi pa je bila tudi hrvaška pevka Jelena Rozga.

Dolgo pričakovani prvi koncert svetovne zvezde v Ljubljani sicer ni razočaral številnega občinstva, ki je napolnilo Stožice. »Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj,« je Stewart po poročanju STA povedal pred ljubljanskim koncertom.

Vrhunska glasba in uspešnice, kot so Do Ya Think I’m Sexy, Maggie May ..., so navdušile prisotne, največji aplavz pa sta poželi izvedbi Have I Told You Lately in Sailing, s katerima se je Rod poslovil od občinstva v Ljubljani. Karizmatični Britanec je eden od najbolj priljubljenih in najuspešnejših izvajalcev našega časa. Njegova kariera, med katero je prodal več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu, traja že več kot pet desetletij. Kar dvakrat je bil sprejet v Dvorano slavnih rock and rolla, je dobitnik nagrade grammy, leta 2016 pa je za svoje glasbeno in humanitarno delo prejel viteški naziv.