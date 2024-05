Spet podrli vse rekorde (FOTO)

44 let jo že organizirajo v Mariboru. Gre za enega najvplivnejših start up in tehnoloških dogodkov v srednji in vzhodni Evropi. Odkar jo je prevzela ekipa iz Tovarne podjemov, se je dvignila na najvišji nivo, ki mu poskušajo slediti po vsem svetu. Več kot 1000 udeležencev z vseh koncev sveta je privabilo več kot 204 start upe iz 24 držav ter več kot 70 govorcev iz kar 17 držav in več kot 50 različnih skladov tveganega kapitala in drugih vrst zasebnih vlagateljev, ki upravljajo več kot 3,3 milijarde evrov.

Tomaž Zaman je z zabavnimi vsebinami o routerjih na youtubu postal eden najresnejših igralcev na svetovnem zemljevidu. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nataša Ritonija, direktorica RRA Maribor - Podravje (desno), je v družbi Ziyuan Zhu iz Ideo uživala na Podimovi zabavi. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Največji letošnji imeni sta bili zagotovo Jost Capito, nekdanji CEO McLarna, Williamsa, VW Motosporta, ter Lorenzo Thione,« pravi Urban Lapajne, programski menedžer Podima.

Zmagovalci letošnjega so hrvaški Hypefy, ki je razvil popolnoma avtomatizirano platformo za izvedbo influencerskih marketinških kampanj. Romunska Kinderpedia pa je prejela 30.000 evrov po izboru Podim partnerja Infobip.

Jost Capito in Uroš Rosa iz Purosa ter nekdanji direktor Akrapoviča sta skrbela za avtomobilske navdušence.

Minister Matjaž Han je razglasil najboljši start up Podima 2024. FOTO: MP Produkcija/pigac.si