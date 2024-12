Trije najnapornejši astrološki znaki

Če gre verjeti astrologom, astrološko znamenje, v katerem smo rojeni, vpliva na to, kako zabavni, (ne)odgovorni, genialni ... smo, kakšni smo kot starši, prijatelji, partnerji, skratka na domala vse, torej tudi na to, kako naporni smo.

Za tri znamenja zodiaka astrologi pravijo, da so po značaju res težki. Kateri trije so to, odgovarja dnevnik.hr.

Škorpijon

Škorpijoni ne premorejo niti kančka strpnosti do ljudi, ki jim stojijo na poti do ciljev ali razmišljajo drugače kot oni.

So naporni prijatelji, partnerji in sodelavci, saj se zelo težko prilagajajo situacijam, ki odstopajo od njihovih pričakovanj in norm. Prilagajati so se pripravljeni le, če imajo od tega sami korist.

Škorpijoni težko sprejemajo kompromise, so posesivni, ljubosumni in prepričani, da si lahko dovolijo več kot ostali.

Z njimi preprosto ni lahko živeti.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Čeprav so vodnarji na prvi pogled prijazni in sproščeni, v resnici niso vedno takšni. Zaradi pogostega plutja proti toku, edinstvenega razmišljanja in velike občutljivosti so po značaju zelo naporni posamezniki.

Zelo težko je razumeti, o čem vodnarji razmišljajo, obenem pa pričakujejo, da jim bodo drugi brali misli in delovali v skladu z njihovimi pričakovanji.

Kadar temu ni tako, se užaljeni umaknejo v svoj svet in nikogar ne pustijo blizu.

FOTO: Shutterstock

Oven

Eden glavnih razlogov, zakaj so tisti, ki so po astrološkem znamenju oven na tem seznamu, je, da vedno na prvo mesto postavljajo sebe, zaradi česar se zelo redko ali skorajda nikoli ne prilagajajo svetu ter ljudem, ki jih obdajajo.

Njihove potrebe so najpomembnejše, za druge jim ni mar.

Hkrati ovni zelo težko priznajo napake, svojo krivdo brez težav prevalijo na druge, njihova impulzivna narava pa marsikoga lahko kar malo prestraši.