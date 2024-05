Najboljša ženska je rojena v tem horoskopskem znamenju. Zvesta, strastna, skrbna ...

Bikice so skupek različnih lastnosti, od uravnoteženosti, strpnosti in moči do velike odgovornosti, vzdržljivosti in osredotočenosti. Njena največja moč je v dveh zmagovalnih lastnostih, ki ju premore - občutljivosti in potrpežljivosti. Je blage narave, a to ne pomeni, da se da z njo manipulirati. Ima trdno mnenje o mnogih stvareh, ki jih je težko spremeniti, in če bo kdo poskušal »preizkušati« njene meje, bo to prebudilo njeno ognjevitost.

Rad ima naravo, predvsem pa si želi živeti v prijetnem in barvitem okolju. Ni avanturistka in nerada tvega, zato se ne zna spopasti z nenadnimi spremembami. Bolje se obnese v rutini in monotoniji, zato večjih življenjskih sprememb skoraj nikoli ne išče sama, temveč jih povzročajo zunanji dejavniki. Ne glede na izkušnje, ki ji jih prinese življenje, se iz njih hitro uči in zelo verjetno ne bo dvakrat ponovila iste napake. Je eno najbolj predanih in zvestih znakov zodiaka.

Ljubezenske odnose rada začini s seksi pogovori.FOTO: Shutterstock

Strastna in nežna

V razmerju nikoli ne vara in ko se zaveže, je verjetno za vedno. Moški, ki jo želi osvojiti, mora biti pripravljen na veliko dvorjenja in zapeljevanja, saj je to pot do srca te ženske.

Ljubezenske partnerje pogosto preseneti s svojo virtuoznostjo v postelji. Seks dojema kot domišljijsko deželo, kamor pobegne od zemeljskih vidikov življenja. Strastna in nežna bo svojega partnerja razvajala v spalnici, pa tudi zunaj nje.

Ljubezenske odnose rada začini s seksi pogovori in premetenim zapeljevanjem.

Vendar ji je manj pomembno, kaj partner reče, bolj pa so ji pomembna njegova dejanja.

Ženska Bik se najbolje razume z Rakom, Devico, Kozorogom in Ribami. Ena najbolj priljubljenih žensk na svetu, rojenih v znamenju bika, je igralka Jessica Alba, poroča informer.rs.