Nadzorujte svoje odzive

Radar za nevarnost je občutek, da nekaj ali nekdo ni dober za vas. Podzavestno smo zlasti občutljivi za pretnjo strahu in izgube moči. Če imajo ljudje občutek nemoči, strahu ali izgube nadzora, jim ni prijetno. Ravno v takih trenutkih jih nekaj sili, da dokažejo (predvsem sebi), da niso nemočni. Uveljaviti hočejo moč nad drugimi in dokazati svoj prav, demonstrirajo svoje odgovore ali odklanjajo poglede drugih. V vsem imajo bolj prav od prijateljev, sodelavcev, šefa, otrok, partnerja ali staršev. To je najznačilnejša oblika drže, da je napad najboljša obramba.

Opazujte ta proces pri sebi. Naslednji dan ali dva bodite pozorni, kdaj ste jezni, razočarani, prestrašeni ali obrambni. Zabeležite si, ali lahko prepoznate čustvene sprožilce, katera čustva občutite hkrati, kdaj se zalotite, da bi se bojevali, pobegnili, se predali, umaknili ali utihnili, katere fizične znake občutite takrat in v katerem delu telesa – v dlaneh, prstih, udih, na obrazu, v drobovju ali na vratu/hrbtu/v ramenih ali kje drugje.

Vodite dnevnik, beležite čustva ter kje ste jih občutili. Ko ste prepričani, da določeno ravnanje ali besede v vas sprožijo npr. stiskanje v želodcu, ste na dobri poti k samozavedanju. To pomeni, da lahko uporabite eno od strategij in tehnik sproščanja, da se pomirite.

20 minut, da se pomirite

Če čustvenega izbruha ne morete preprečiti, si vzemite 20 minut, da se pomirite, preden se lotite kakršnih koli pregovarjanj, poskusov popravljanja situacije ali drugih aktivnosti. Tudi telesna dejavnost pomaga, da se pomirimo, tako kot pri vsaki drugi obliki stresa. Star nasvet, naj si ohladimo glavo, deluje tako v fizičnem kot prenesenem pomenu. Naredite vse, kar je treba, da se pomirite. Predvsem pa se ne obtožujte, ker ste izgubili živce in rekli ali storili kaj neprimernega. Čustveni odziv ste vsaj poskušali ublažiti z razumskim mišljenjem in naslednjič vam bo uspelo. Delajte na tistem, kar lahko spremenite, in brez slabe volje ali zaskrbljenosti sprejmite tisto, česar ne morete.