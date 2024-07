Na bika se lahko zanesemo

V BIKU je doma Venera, kar pomeni, da je vladarica njegovega znamenja in hiš, ki se v karti začnejo v biku. Venera je povezana z ljubeznijo, čutnimi užitki, mirom, harmonijo, radostjo in lepoto. Bik je zemeljsko znamenje - zemlja je povezana s praktično energijo, ki zmore in zna ustvariti ravnotežje v življenju, zna na materialnem področju najti stabilnost. Bikova energija je hladnejša, umirjena, a materialno uporabna. Ima melanholičen značaj.

Bik je predstavnik fiksnega modusa, kar mu daje vztrajnost, sposobnost začeto stvar nadaljevati, ukoreniniti, utrditi, narediti bolj stabilno, trdno, neuničljivo. Odlikuje ga magnetično privlačna energija. V biku je v izgonu Mars, kar nam daje vedeti, da je znamenje bika nekoliko bolj umirjeno, da v njem ni bojevitosti, tekmovalnosti, saj je Mars bog vojne, ki predstavlja neko aktivno udejstvovanje.

Luna ima višino v znamenju bika, kar pomeni, da je tu duša najbolj mirna, predstavlja čustveno stabilnost in tudi obilje hrane in pijače, družbeno pa ljudstvo, ki je v miru in mu nič ne manjka.

Pozitivne strani bika

Zemlja in fiksnost dajeta biku praktičnost, stabilnost, trdnost in neko nepremičnost. Venera sporoča, da ima občutek za lepo, da zna uživati v življenju in da ima v sebi neki mir, pomirjenost. Kombinacija vsega trojega znamenje bika močno veže na finančne zadeve. Marsov izgon v biku potrjuje to nepremičnost bika, premalo akcije, poguma, dinamike ter borbenosti. V slabih pogledih celo stagnacijo.

Pozitivne strani bika so, da ima dober občutek za materialne, finančne zadeve. Ker je to stabilna oseba, se nanjo lahko vedno zanesemo. Ima občutek za lepo, odlikuje jo praktična lepota (oblačila, lepo oblikovano stanovanje in podobne stvari). Negativne plati so, da so to zelo nepremični ljudje, ki se težko prilagajajo situacijam, užitki pri njih prevladajo pred delom in odgovornostjo, radi ostajajo v varnem območju in s tem stagnirajo, saj se omejijo samo na materialne vidike življenja.