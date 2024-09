Mlaj v devici: najbolj na udaru bodo trije astrološki znaki

Mlaj predstavlja nov začetek lunarnega cikla in tega je dobro izkoristiti za nove začetke v življenju.

Dobra novica je, da je septembrski mlaj v devici, ki sovpada z več nebesnimi dogodki, nastopil prav danes, piše Forever Conscious.

Merkur, vladajoči planet device je pred nedavnim končal retrogradno pot, posledično se bodo stvari v tem mlaju dogajale malo počasneje.

Vpliv mlaja bo opazen še ves mesec in pogosto se bo pojavil občutek, da se bo nekaj končalo ali da bo eno od žaveljskih poglavij prekinjeno.

Prav tako bo mlaj v devici lahko pokazal ali vsaj namignil, kdo ali kaj mora izginiti iz naših življenj. Merkur bo kaj lahko poslal nekaj sporočil, ki jih bodo dojeli le dovolj pozorni in se bodo kot uporabna pokazala konec meseca.

Merkur predstavlja glas višjih sil, zato je dobro biti pozoren na njegova sporočila in na intuicijo.

FOTO: Nasa Photo

Saturn je še en planet, ki igra v mlaju v znamenju device pomembno vlogo in bo nekakšen vodič. Ob prisotnosti Saturna se včasih počutimo izzvano ali vrženo v neprijetne življenjske okoliščine.

Saturn res lahko prinese določene težave, a le zato, ker imamo moč in potencial premagati jih.

Če se bodo torej danes, pod vplivom mlaja, pojavile težke okoliščine, se jih ne ustrašite, temveč prevzemite odgovornost zanje in izkoristite vse moči, da jih premagate.

Vesolje nikoli ne pošilja lahkih nalog, temveč naloge, za katere ve, da smo jim kos. Zato samozavestno korakajte naprej in vedite, da imate moč za premagati vse izzive, ki jih prinaša Saturn.

Posebna energija bo prisotna vse okoli nas, opazna bo še dolgo po mlaju, najbolj bo vplivala na tri astrološke znake.

Devica

Znamenje, v katerem je nastopil mlaj, bo pod največjim vplivom te lunarne faze. To je za rojene v znaku device priložnost za nove začetke in pogled vase ter za razmislek o potrebnih spremembah v življenju.

Zlasti boste device danes in v naslednjih dneh usmerjene v doseganje osebnih ciljev ter v redefiniranje lastnih prioritet.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Strelec

Saturnov vpliv v devici se bo pri rojenih v tem znaku odražal na profesionalnem in osebnem področju. Rojene v ozvezdju strelca bo danes in v prihodnjih dneh prevzemala večja potreba po odgovornosti in disciplini.

Morali se boste soočati z izzivi, ki vam bodo pomagali pri rasti in razvoju.

Riba

Glede na to, da bo kasneje v septembru nastopil lunin mrk v ribah, boste rojeni v tem znamenju pod vplivom mlaja posebej obremenjeni s temami glede novih začetkov in transformacij.

Ribe boste danes in v dneh pred nami občutile močno potrebo po zaključku nekaterih faz in po opuščanju vsega, kar ne služi več vaši osebni rasti ter razvoju oziroma vas pri tem celo ovira.