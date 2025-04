Robotizacija kmetijstva, od traktorja in mulčerja do pršilnika in zelenjadarja (FOTO)

Na Ptuju je 19. marca potekala prireditev Od avtomatizacije do robotizacije kmetijstva. Najprej je bil na vrsti teoretični del na temo digitalizacije in avtomatizacije kmetijstva, sledil pa je praktični del s predstavitvijo kmetijskih strojev, ki omogočajo avtomatizacijo – robotizacijo kmetijskih opravil na prostem.

Avtonomni traktor

Tehnos iz Žalca je prikazal gosenični avtonomni traktor (robot) AgXeed AgBot 5.115T2. Vgrajen ima dizelski motor Deutz TCD 4.1 L4 s 115 kW (156 KM), ki poganja generator za proizvodnjo električne energije. Maksimalni navor je 610 Nm pri 1600 vrt./min. Izhodna moč električnega priključka je 100 kW. Ima tudi priključno gred, ki je gnana s pomočjo elektromotorja v traktorju. Maksimalna hitrost premikanja je 13,5 km/h tako naprej kot nazaj.

Signal RTK omogoča centimetrsko natančnost dela.

AgXeed obratuje na avtonomni in ročni način. Vgrajenih ima več varnostnih sistemov: sistem Geofence, indikacijske luči, zvočne signale, tipke za izklop v sili okoli stroja. Ima tudi sisteme za zaznavo ovir: lidar senzor na vrhu stroja, ultrazvočne senzorje, nameščene v odbijaču, radarski senzor, vgrajen v odbijaču, pa tudi sam odbijač je občutljiv za dotik.

Električni mulčer

Tehnos je na robota AgXeed pripel svoj električni mulčer MU 300 E. Gre za njihovo patentirano rešitev, pri kateri je elektromotor vgrajen direktno v rotorju s kladivi. Zaradi električnega pogona nista več potrebna kardanska gred in jermenski oziroma zobniški prenos. To omogoča tako rekoč neomejeno gibanje in pozicioniranje mulčerja glede na traktor, kar bistveno poveča njegovo funkcionalnost v različnih razmerah.

Pršilnik za trajne nasade

Kitajski avtonomni pršilnik za trajne nasade LJTech S450 omogoča škropljenje trajnih nasadov brez prisotnosti upravljavca na vozilu. Tako se zmanjša (odpravi) obremenitev traktoristov s škropivom (pesticidi). Robot uporablja signal RTK, kar omogoča centimetrsko natančnost dela.

Dizelski motor za proizvodnjo električne energije.

Lahko deluje po začrtani poti in s tem optimizira porabo škropiva. Opremljen je s hibridnim sistemom napajanja, ki vključuje 13-kilovatni dizelski motor (17 KM) in zmogljivo 48-voltno 44-ampersko baterijo, kar zagotavlja dolgo vzdržljivost in delovanje. Električni generator ima 5 kW. Pršilnik ima 450-litrski rezervoar, škropilni venec s šobami pa nima usmernikov zračnega toka.

Robot za zelenjadarstvo

Avtonomni robot za zelenjadarstvo je zasnovan za okopavanje in škropljenje zelenjadnic na gredah in poljih. Z uporabo tehnologije RTK omogoča na centimeter natančno škropljenje. Pri delu učinkovito zaznava okolico in ovire. Na demonstraciji je bil njegov delovni priključek česalo.

Avtonomni pršilnik za trajne nasade LJTech S450 omogoča vožnjo brez traktorista; njegova hitrost je do 3,6 km/h. Rezervoar za škropivo ima 450 l prostornine. FOTO: Tomaž Poje

Najpogostejša rešitev za precizno kmetovanje je sistem za samodejno vodenje po vodilnih linijah. Prikazani stroj je naknadno opremljen s sistemom FJD AT1, ki omogoča samodejno vodenje z natančnostjo do ±2,5 cm. FOTO: Tomaž Poje