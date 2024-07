Različni obrazi Lune

Luna v ovnu označuje ljudi, ki so čustveno egocentrični, močno čutijo, kaj potrebujejo, in sledijo temu, pri tem so naporni za ljudi v okolici. Taka Luna predpostavlja več napetosti v otroštvu in doma, v odnosu z domačimi. Nakazuje gospodovalno mamo, ki diktira družini, kako naj bi se življenje odvijalo. Nakazana je kot jezna, goreča, ukazovalna, odločna, z njo je težje ustvariti harmonijo. Moški nehote privabijo v življenje partnerico, ki je zelo odločna, lahko možata, naporna in jezljiva. Za izboljšanje počutja sta nujna akcija, šport. Dobro je imeti doma fitnes sobo ali naporno delati, da se napetost umiri.

Če je Luna v biku, to kaže dobre pogoje v otroštvu, skrbno in stabilno mater, ki pride do nas skozi dobro hrano. Lahko jo doživljamo kot veliko in pomembno, njen vpliv je težje spustiti. Večinoma so to mirni ljudje, usklajeni s svojimi čustvi, ki pa znajo biti tudi sitni s kritičnimi zahtevami, da nekdo drug zadovolji njihove potrebe. Pomirjajo jih glasba, dobra hrana, za občutek varnosti poskrbi spodbudna vsota na računu. Večinoma so pozorni na potrebe drugih.

Mesec kaže naša čustva, mamo in barva našo naravo. FOTO: Jakkapan/Getty Images

Luna v dvojčkih prinaša igrivo, vznemirljivo otroštvo, neverjetno potrebo po komunikaciji. V domu je vedno živahno, se veliko govori, dogaja. Je pa tudi veliko nemira, živčnosti in napetosti. Mati je komunikativna, mladostna in ima prijateljski odnos s človekom. Ženska je v vlogi matere in žene včasih premalo resna, odgovorna, je pa igriva, prijateljska in domiselna. Moški si nehote izbirajo igrive in živahne žene, ki veliko govorijo in vnašajo v dom tudi nemir.

Ljudje z Luno v raku so skrbni, topli, znajo poskrbeti za svoje, kot je bilo zanje, ko so bili otroci. Zelo so sočutni, močno se vživljajo v druge, a čustveno lahko pretiravajo. Dom je topel, varen, prijeten, skrbno ga urejajo, ker je zanje zatočišče. Včasih so razvajeni in prenežni, močno navezani na svoje, družino, dom. Mama jih je lahko razvadila. Moški s tako Luno išče skrbno ženo, ki bo dobra mati.

Za Luno v levu mora biti dom velik, prostoren, svetel. Človek je rojen z močno samozavestjo, notranjo potrebo, da se izpostavi, pokaže. Zato je glasen ali drugače išče pozornost. Ne glede na to, kako je sicer sramežljiv in podrejen, se ga doma sliši in vodi dom. Mati je dominantna in močna, velika mati, ki pušča otrokom premalo prostora in svobode. Moški nezavedno privabi močno žensko, odločno in samozavestno. Otrok s to kombinacijo žari in je središče sveta, pogosto razvajen.

Luna v devici kaže skrbne, pedantne, čiste in urejene ljudi. Nekateri so živčni in kritični, ker drugi ne zmorejo stvari narediti tako dobro kot oni. Zelo so uslužni, pripravljeni pomagati in skrbeti za druge. Njihovo zdravje je lahko v otroštvu rahlo. Čustveno znajo biti zahtevni do sebe in težko prenesejo negativna čustva, dobijo občutek krivde. Matere so skrbne in pridne, včasih preveč skrbijo za otroke. Moški s tako Luno najdejo skrbno, praktično in kritično ženo. Dom je urejen, skoraj sterilen.