Tanja Žagar je ena od tistih umetnic, ki jim je skozi leta uspelo preseči zgolj glasbeno ustvarjanje in v srcih svojih oboževalcev pustiti neizbrisen pečat. Letošnji jubilej, ki se bliža – 20 let samostojne glasbene poti –, ne bo zgolj številka, temveč čustven mejnik, ki prinaša globoko refleksijo. Po težki življenjski preizkušnji, ki jo je naučila najglobljih vrednot, se Tanja vrača na glasbene odre z velikim koncertom Zaljubljena v življenje, ki bo 29. novembra v Hali Tivoli. Kot nam je zaupala v poglobljenem pogovoru, bo to njen najbolj intimen nastop doslej, na katerem se bo razkrila v vse...