Temperature čez noč padle za 15 stopinj Celzija, ponekod celo snežilo (VIDEO)

Po večjem delu Slovenije se je ponoči občutno ohladilo. Temperature so so padle tudi za 15 stopinj Celzija, v višjih predelih pa so se spustile pod ničlo.

Sodeč po videu, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je v Mariboru zjutraj celo snežilo.

Dopoldne se bo postopno razjasnilo, popoldne bo pretežno jasno, napoveduje Agencija RS za okolje. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 °C.

V ponedeljek še bolj hladno

Ponoči bo precej jasno, veter se bo večinoma polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1, v mraziščih do -6, na Goriškem in ob morju malo nad 0 °C. V zatišnih legah v notranjosti Slovenije bo nevarnost pozebe.

Jutri bo povečini sončno, predvsem na vzhodu pa bo občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 °C. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Mraz bo počasi popuščal, a jutranje temperature bodo ponekod še lahko blizu ledišča.