Mlaj bo najbolj vplival na te ljudi: življenje se vam bo v 2024 postavilo na glavo

V 2024 nas čaka 13 mlajev (prvi, 11. januarja, je že za nami). Vsak od njih bo imel svoj vpliv, še posebej na tiste ljudi, ki so rojeni na točno ta dan ali dan pozneje.

Dejstvo namreč je, da je v naši rojstni karti vsakemu datumu rojstva dodeljena določena stopinja na nebu. Luna se vrne na to točko vsakih 19 let in prinese res velike spremembe v življenju človeka, kar velja tudi za letos. Pričakujete lahko spremembo kariere, selitev v drugo državo, ločitev, rojstvo otroka, pišejo na glossy.espreso.co.rs, kjer povzemajo rusko astrologinjo Julio Lifanovo.

Kdo so tisti, ki se jim bo življenje v 2024 postavilo na glavo?

Tukaj so datumi rojstva.

Januar: 10., 11., 12.

Februar: 8., 9., 10.

Marec: 9., 10., 11.

April: 7., 8., 9.

Maj: 7., 8., 9.

Junij: 5., 6., 7.

Julij: 4., 5., 6.

Avgust: 3., 4., 5.

September: 2., 3., 4.

Oktober: 1., 2., 3., 31.

November: 1., 2., 30.

December: 29., 30., 31.