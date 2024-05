Lunina vozla, gospodarja karme

Pri raziskovanju svoje karte preverite tudi, katera planeta vladata znamenjema, v katerih sta lunina vozla. Vzhodnjaški astrologi vladarja Južnega vozla imenujejo nadzornik karmičnega črpanja (črpanja tistega, kar prinašamo s seboj), vladarja Severnega vozla pa nadzornik karmičnega razporejanja (kako in kje naj bi razporejali energijo v tem življenju).

Vladar znamenja, v katerem je Severni vozel, kaže lastnosti, sposobnosti in talente, ki jih je treba razviti, v nasprotju s tistimi, ki jih označuje vladar znamenja z Južnim vozlom in jih imamo že razvite, torej jih moramo konstruktivno uporabiti za premik v prihodnost, ki nam je namenjena. Teh lastnosti pa ne opisuje samo narava obeh planetov, ampak tudi hiši in znamenji, v katere sta položena, zato tudi ti močno vplivajo na naše življenje.

Položaj in stanje vladarja Južnega vozla kažeta, kje bomo plačali davek za dejanja v prejšnjem življenju in opravili delo, pri katerem bomo izkoristili darove iz preteklosti. Skupaj z znamenjem in postavitvijo Južnega vozla ta planet pokaže človekovo najbolj temeljno naravo in sposobnosti. Položaj in stanje vladarja Severnega vozla kažeta, od kod bomo dobili posebno pomoč pri izpolnjevanju namena, s katerim se je tokrat utelesila naša duša. Skupaj z znamenjem in postavitvijo Severnega vozla ta planet pove, kakšno poslanstvo si je tokrat zadala. Ugotovili boste, da je vse to zelo zanimivo, kajti ta planeta odpirata še eno pot do vaših nekdanjih talentov in do natančnejše opredelitve vašega življenjskega namena. Omogočata vam globlji vpogled v to, kar ste.

Položaj in stanje vladarja Južnega vozla kažeta, kje bomo plačali davek za dejanja v prejšnjem življenju. FOTO: Peshkov/Getty Images

Planet, ki vlada Severnemu vozlu, s svojo naravo nakazuje, za katere lastnosti se nam splača prizadevati, s hišo, v kateri je, pa področja, na katerih nas čakajo priložnosti za novo rast in razvoj. Ko vlagamo trud v dejavnosti te hiše in zavestno izkoriščamo svoje sposobnosti, kmalu požanjemo uspeh. Tu nas čaka tudi nekaj sreče. Tu imamo priložnost ustvarjati karmo za naprej. Kozmične sile nas nagradijo, kadar se trudimo na način in na področju planeta, ki vlada Severnemu vozlu. Zelo verjetno boste ugotovili, da se s tem področjem že ukvarjate. To je tisto, kar ste prišli opravit v tem življenju. Ta hiša veliko pove o vaši življenjski poti, poslanstvu, namenu, za katerega ste se odločili pred rojstvom.

Seveda se lahko zgodi, da so vse te koristi in ugodnosti, povezane z vladarjem Severnega vozla in hišo, v kateri je, uporabljene napačno ali nekako popačene, sprevržene; o tem marsikaj povedo aspekti vozlov in njihovih vladarjev. Pomembno je imeti pred očmi, da Severni vozel ali njegov vladar lahko tudi pretiravata ali ju zanese, s tem pa izrazita negativne lastnosti znamenja in hiše; tako postaneta za posameznikovo zadovoljstvo in izpolnitev ravno tako škodljiva, kot če bi obtičal pri Južnem vozlu. Vedno je namreč ključno ravnovesje.