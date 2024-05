Astrologinja Lenka: polna luna prinaša čustveno razrešitev in nove cilje

Luna je blizu konca znamenja škorpijona, od koder dela trigon z Neptunom in opozicijo z Venero in Jupitrom. To povzroča močno energijo za marsikaj – hitenje v obljube in skušnjave, obenem pa vodi do visokih pričakovanj ali celo pretiravanja.

Opojna moč te medplanetne povezave nas vleče k misli, da je vse lepo, in k preveliki zaupljivosti. Ustvarja velika pričakovanja, to pa lahko čez časi povzroči še večje razočaranje in morebitne finančne težave.

Okrog 10.30 je Luna prešla v znamenje strelca, kjer bo ob 15.52 zasijala v polnosti na 2. stopinji. Energija strelca je polna pozitive, sreče, veselja, avanture in občutka za to, kar človek verjame, da se bo zgodilo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

To je vrhunec in zaključek določenih stvari, predvsem tistih, ki so povezane s čustvi. A brez skrbi, Luna in Sonce sta povezana s Plutonom, ta pa spodbuja pozitivne preobrazbe, ki pripeljejo do večje moči in novega začetka.

Čisti našo preteklost, vodi nas v globino duše, da ozavestimo in opustimo vse, kar ni čisto, resnično, pošteno in povezano z nami. Na neki način nas uvede v iskanje velike moči, ki jo skrivamo v sebi, a se je včasih bojimo.

Močan vpliv pričakujte še dva tedna

Učinek takšnih lunacij običajno traja mesec dni, najaktivnejši pa je prva dva tedna. Osvobodi nas nabojev v duši, tistega, kar se je dolgo nabiralo in se nenadoma končalo. Kadar koli pride ta trenutek, nikoli ni prijeten, a tlakuje pot lepšemu in boljšemu.

Odpirajo se nova vprašanja, novi cilji, povezani s potovanji v daljne kraje, morebitnimi zaključki izobraževanja in končanja diplome, iskanjem smisla življenja, za nekatere tudi duhovnega potenciala.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ta pa je v konjunkciji z Venero. Nahajata se na zadnji, 29. stopinji, človeku lahko prineseta veliko občutnih materialnih in finančnih pridobitev.

Če začenjate velike, glamurozne stvari, bodite zelo previdni, ker jih lahko spremljajo težave.