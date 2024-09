Kateri angel vas čuva? Vsak astrološki znak ima svojega zaščitnika

Angeli vam lahko pomagajo bolje razumeti vaš astrološki znak in kako vpliva na vašo življenjsko pot. Oni govorijo o naših prirojenih lastnostih in osebnostih. V nadaljevanju preverite, kateri angel vas varuje in kaj vam prinaša v življenje.

Oven

Nadangel Kamael bdi nad Ovnom in prinaša samozavedanje ter samozavest. Osebe, rojene v znamenju Ovna, so običajno družabne, impulzivne in polne idej. Oven ima kratek temperament, hitro se razjezi, a v naslednjem trenutku vse zlahka pozabi.

Bik

Nadangel Hagiel je povezan z Bikom. Bik je zemeljsko znamenje, ki ljubi materialno udobje in razkošje. Usmerjen je k naravi, je praktičen, njegova življenjska lekcija pa je izpopolnjevanje potrpežljivosti.

Dvojčka

Nadangel Rafael bdi nad Dvojčki. Nadangel Rafael je angel zdravljenja. Osebe, rojene v tem znamenju, so izjemno nadarjene in pametne. Imajo neskončno žejo po znanju in so vedno radovedne.

Rak

Nadangel Gabriel vlada znamenju Raka. Pri Raku je vse povezano z uravnoteženjem vseh čustev na vsaki ravni. Odnosi so za Raka zelo pomembni, a njegova čustva ga pogosto vodijo v nezaupanje.

Lev

Nadangel Mihael bdi nad Levom. Osebe, rojene v tem znamenju, so velikodušne in odprte. So tekmovalne narave in zagotovo želijo zmagati. Njihova najboljša lastnost je sposobnost biti individualen, a hkrati lojalen in velikodušen do tistih, ki jih imajo radi.

Devica

Nadangel Rafael je vladar znamenja Device in jim podarja učinkovitost ter analitični um. Pozitivne lastnosti tega znamenja so v njihovi zanesljivi naravi. Device ne sodijo in rade delajo mirno »v ozadju«.

Tehnica

Nadangel Hagiel vlada Tehtnici, osebe, rojene v tem znamenju, pa so diplomatske in harmonične. Tehtnica vidi obe strani problema, kar jo včasih lahko vodi v neodločnost. Prav tako je znana po svojih logičnih sposobnostih. Ima močan intelekt, veliko srce in komunikacija ji je zelo pomembna.

Škorpijon

Nadangela Azrael in Kamael vladata znamenju Škorpijona. Tisti, ki so pod njunim vplivom, imajo močno in intenzivno osebnost. So zelo zvesti in imajo močan občutek odgovornosti.

Strelec

Nadangel Zadkiel vlada znamenju Strelca. Strelci, rojeni pod njegovim vplivom, so optimistični, radovedni in vedno pripravljeni na nove avanture. Pogosto so filozofi in učitelji, uživajo v deljenju svojih mnenj z drugimi. Ne marajo, da jim kdo ukazuje.

Kozorog

Nadangel Asariel vlada znamenju Kozoroga. Tisti pod njegovim vplivom so previdni in odgovorni v vsem, kar počnejo. To je znamenje, ki si želi status in visok položaj v družbi, zato je družbeno sprejemanje za Kozoroge zelo pomembno. Imajo resen namen doseči svoje cilje.

Vodnar

Nadangela Uriel in Kasiel vladata znamenju Vodnarja. Vodnarji so napredni, odprti in humanitarno naravnani. Vodnar se lahko drugim zdi hladen in neprijeten. Vendar deluje za največje dobro, ki je v interesu človeštva.

Ribi

Nadangela Asariel in Zadkiel vladata znamenju Rib. Ribe so velikodušne, sočutne in razumevajoče, čeprav so zaradi svoje občutljive narave lahko razdražljive in včasih nagnjene k pretiravanju. Ribe so iznajdljive, navdihujoče in domiselne. So zelo občutljiva bitja, ki zelo dobro razumejo ljudi.