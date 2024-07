Kako delujejo planeti v ovnu

V ovnu ima svoj dom planet Mars, s tem je ta planet vladar ovna in tistih hiš, ki se začnejo z znamenjem ovna. In kaj pomeni, da je Mars vladar ovna? Mars predstavlja drzno, vročo, ognjeno dinamično energijo, ki sili naprej v neznano, hoče nekaj osvojiti, tekmovati, pridobiti, se boriti za nekaj. Povezujemo ga s prodorno močjo, ki zmore marsikaj doseči, a tudi z jezo, agresijo in nemirom. Mars vlada vojni. Predvsem je hiter, borben in nima pravega občutka za druge, razen kot vodja, kot pobudnik, pionir pa zna povesti druge skupnim ciljem naproti.

Oven spada v ognjeni element, tako ga zaznamujejo pogum, dinamika, moč, usmerjenost v prihodnost, volja, energija. Je kardinalno znamenje, kardinalni modus pa povezujemo z začenjanjem, saj je na začetku vsakega letnega časa. Odlikuje ga prodorna energija, ki orje ledino in ustvarja stvari iz sebe navzven. Pogumen je in podjeten.

Dobra stran ovna je borbenost, tekmovalnost, volja, moč in energija, usmerjena v prihodnost. FOTO: Creation Of Icons And Illustrati/Getty Images

V ovnu ima višino Sonce, še en zelo topel planet, simbol vročine, moči, energije, dinamike, ustvarjanja, moškosti, doseganja ciljev, zmag, uspehov. Hkrati ima v ovnu izgon Venera, planet ljubezni, povezovanja, sodelovanja, lepote, miru, hvaležnosti, ljubkosti, umetnosti, ugodja, čutov, užitka. Ker predstavlja pasivno energijo sprejemanja, se v ovnu ne počuti dobro, ker oven hoče voditi, usmerjati, ker je vezan na ego, na jaz, tekmovalnost … Dvojina in tekmovalnost pa nista najboljša kombinacija. Ovnu torej manjka sposobnost sodelovanja, povezovanja, biti v miru, uživati in se predajati življenju.

Dobre strani

V ovnu je v izgonu Saturn, planet, ki predstavlja red, je mrzel, prinaša realne življenjske ovire, je tisto, kar je staro, nasproti ovna, ki predstavlja tisto, kar je na začetku, kar je mlado in polno potencialov. Saturn govori o tradiciji, preteklem, oven pa o tem, kar je novo, kar bo zares zaživelo šele v prihodnosti. Gre torej za drzno, moško, mlado energijo, ki je intenzivno usmerjena v prihodnost. Pripravljena je prelomiti s starim, orati ledino, začenjati stvari znova. Povezana je z nezrelim, mladim, a vendar polnim energije, dinamike in volje.

Dobre strani ovna so borbenost, tekmovalnost, volja, moč in energija, usmerjena v prihodnost, neko neposredno dojemanje življenja, brez velikih mentalnih vložkov, z intuicijo, čutenjem tega, kar je.

Šibke strani so jeza in vročekrvnost (ker so njegovi sestavni deli vsi kolerični, ognjeni in kardinalni), odnosi, saj so velikokrat na področju ljubezni ovni na tak ali drugačen način pogosto spodneseni (ker je Venera tu v izgonu), ljudje nimajo miru, ne znajo počivati, uživati rezultatov svojega življenja. Šibka stran je tudi pomanjkanje vztrajnosti in ostajanje dlje na istem mestu, v istih zgodbah.