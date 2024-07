Kaj se skriva v podzavesti

Uporabite dih za to, da se povežete s svojim centrom. Vdihujte z vrha glave v dno hrbtenice in izdihujte v nasprotno smer, pri tem pa svoj izdih, ki gre iz glave, povežite s kozmično zavestjo. Dihajte, dokler niste osrediščeni. Okrepite povezavo z božansko silo in izdihujte vse, česar ne potrebujete več. Čutite, kako se poglabljate vedno globlje vase, hkrati ste pripeti na moč kozmične svetlobe.

Dovolite svoji podzavesti, da vas spusti naprej, v globine, ki se jih ne zavedate. Dostopajte do najglobljih ravni sebe, do kamor se zdi še udobno. Če se ne počutite dobro, si vizualizirajte rjavo barvo, da se prizemljite, in končajte vajo. Če ne, si predstavljajte črno, barvo, katere pozitivne plati so globina, skrivnostnost in skrito, na češeriki. Pojdite globlje, obdajte se z modro, nato vijolično, srebrno in zlato. Opazujte, kaj se vam bo razkrilo o vas samih. Preden končate, se zavedajte, da se lahko vedno povežete s sabo in vesoljem.