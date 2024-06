Napoved astrologinje o Sloveniji: Več bo strahu in kaosa, manj moči in upanja

Slovenija je v daljšem napornem obdobju, ki se je začelo jeseni 2022 s prvo opozicijo Sonca in Saturna. Krepi se od jeseni 2023, ker so bili skoraj vsi mrki vezani na Saturn in so močno obremenili državo in državljane. Toliko Saturna je lahko koristno, da vidimo, kje vse imamo težave, soočamo se s tem, da država nujno potrebuje več reda, stabilnosti.

Od septembra do decembra bodo zelo naporni časi. FOTO: Luc De Zeeuw/Getty Images

Preden bo decembra letos še druga opozicija Sonca in Saturna, pride sekundarno progresirani ascendent države na Saturn že septembra, tako bo vedno večji pritisk na vladajoče, občutek, da nismo dovolj, da ni dovolj za naše državljane. Več bo strahu, manj moči in upanja. Od septembra do decembra bodo naporni časi. Septembra progresirana Luna zapusti razumnega vodnarja in vstopi v kaotični in čustveni ribi, tako bo odtlej še težje ustvarjati red in trdnost.