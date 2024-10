Jupiter v znamenjih prinaša priložnosti in razvoj

Jupiter je planet, ki prinaša priložnosti in razvoj, glede na to, v katerem znamenju je ob rojstvu, torej v naši rojstni karti, na tistem področju nosi razvoj in z ljudmi tistega znamenja se počutimo dobro, saj nas podpirajo in spodbujajo naše pozitivne lastnosti.

Jupiter v ognjenih znamenjih predvsem spodbuja naš pogum in odprtost do življenja, podjetnost, razvija optimizem in vizionarstvo, pozitivno usmerjenost v prihodnost. Če želimo še dodatno spodbuditi njegov vpliv, moramo biti čim bolj aktivni. Dobro se počutimo ob ljudeh, ki imajo več ognja v rojstni karti. Jupiter v ovnu lahko okrepi zaupanje vase in prinaša podjetne in/ali športne uspehe. V levu ravno tako kaže veliko samozavest, lahko kompleks večvrednosti, večja je možnost umetniških in vodstvenih uspehov. Jupiter je v strelcu doma, kar kaže možnosti akademskih uspehov, uspehov, povezanih s tujino, veliko potovanj in podobno.

V ognjenih znamenjih spodbuja naš pogum in odprtost do življenja. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Znak dušenega optimizma

V zemeljskih znamenjih nam nakazuje materialni razvoj – vse življenje se materialno stanje ljudi s takim Jupitrom izboljšuje, če seveda ne pritiska nanj kak zahtevnejši aspekt. Če ga imamo v rojstni karti, se dobro počutimo ob ljudeh s poudarjenim elementom zemlje. Jupiter v biku spodbuja finančni razvoj. V devici (tu je v izgonu) nakazuje možnost uspeha v drobnih stvareh ali prek služenja, ni pa ravno velikopotezen, predvsem mu manjka zaupanja. Jupiter v kozorogu (je na dnu) lahko pomeni poslovni razvoj z veliko dela in napora, vendar je tudi znak dušenega optimizma in vere.

V vodnih znamenjih je najlepši Jupiter, saj pomaga pri duhovnem razvoju in predvsem pri razvoju sočutja, globljih uvidov. Dobro se počutimo ob ljudeh s poudarjenim elementom vode. V raku (višina) je najlepši, saj prinaša velikodušnost, možnost uporabiti modrost s sočutjem. Hkrati nosi dobre osnove, dobro genetiko. Jupiter v škorpijonu lahko prinaša razvoj v materialnem smislu, lahko tudi veliko okultnega razumevanja. V ribah (kjer je njegov tradicionalni dom) je najboljši za duhovni razvoj, okrepi tudi domišljijo in poveča verjetnost umetniških uspehov.

Jupiter v zračnih znamenjih predstavlja večni razvoj intelektualnega potenciala. Lahko prinese veliko teorije, veliko misli. S to povezavo se počutimo bolje med ljudmi s poudarjenim zračnim elementom. V dvojčkih je v izgonu, tako prinaša veliko misli, lahko tudi intelektualni razvoj in veliko potovanj, vendar pogosto človek vseh teh idej ne zna živeti, hkrati dvom ovira zaupanje. Jupiter v tehtnici nam prinaša boljše možnosti v odnosih, več zaupanja in razvoja skozi odnose. V vodnarju spodbuja posebne intelektualne uspehe, vendar je tudi tu možnost, da preveč živimo v glavi.