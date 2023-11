Kaj pomeni, ko je Jupiter v določeni hiši

Tisti, ki imajo Jupitra v prvi hiši, so ljudje, ki jim ni težko zaupati. Dajejo vtis, da so pomembni, da marsikaj znajo, samozavestno se nosijo, na način, da dajejo občutek, da so pristni in vredni zaupanja. Sami zaupajo vase in vedo, kaj počno in kam gredo. Vedno so pogumno obrnjeni naprej, če le Jupiter ni retrograden v rojstni karti. Včasih s to kombinacijo dobimo človeka, ki ima kompleks boga, ki resnično misli, da je nad zakonom.

Sreča z denarjem

Jupiter v drugi hiši prinaša širino in razvoj na materialno področje. Človek globoko zaupa vase in se zna ceniti, kar se seveda odraža tudi na materialnem področju. Pogosto ima srečo z denarjem in se stvari obrnejo njemu v prid. Ob težkih aspektih je lahko nekoliko pretirano razsipen in optimističen z denarjem. Ceni izobraževanje, potovanja, take in drugačne širjave, in kar je najpomembneje, denar zna ne le kopičiti, temveč tudi uporabiti in množiti.

Jupiter v tretji hiši je zanimiva povezava, ki spodbuja človeka k večnemu učenju. To je nekdo, ki ima veliko knjig, je obiskoval veliko različnih tečajev in se sploh rad uči in ga vse zanima. Hkrati je povečana verjetnost, da ima posluh za jezik. Rad potuje. V času osnovne šole je bil uspešen, razen ob Jupitrovih obremenitvah z napornimi aspekti, toda temeljno se je počutil dobro in imel možnost razvoja. Lahko ima več bratov in sester, s katerimi je v dobrih odnosih in od katerih je deležen podpore.

Če je v tretji hiši, prinaša navdušenje nad potovanji. FOTO: Daria Kulkova/Getty Images

Jupiter v četrti hiši nakazuje, da ima človek dobre temelje, najverjetneje izhaja iz akademske družine ali iz družine kakih drugih veljakov. Včasih je njegovo otroštvo odmaknjeno od civilizacije, kjer spoznava življenje precej svobodno in neposredno. Dom je velik in otrok je zrasel v dobrem okolju, zaradi česar ima globoko v sebi vgrajeno zaupanje v življenje. Ob s težkimi aspekti obremenjenem Jupitru je figura očeta prevelika in jo je težko doseči. Oče je uspešen, velik, pomemben v družbi.

Avanturistična oseba

Jupiter v peti hiši nakazuje avanturistično osebo, ki ima veliko hobijev in veselja do življenja. Vidi se možnost talenta za poučevanje. Uspešen in zanimiv je v njegovem življenju čas obdobja srednje šole. Kombinacija kaže tudi več otrok, lahko tudi uspešne otroke, a včasih so tudi njegova pričakovanja od otrok res velika. Do otrok se ljudje s to kombinacijo vedejo spoštljivo, jim dajo veliko svobode, saj jim znajo zaupati. Veliko ljubezenskih prigod imajo v mladosti, pa tudi kasneje še lahko nagnjenost k aferam.

Jupiter v šesti hiši ščiti zdravje, prinaša zadovoljstvo in uspehe v delovnem okolju. Vidi se, da so odnosi s sodelavci prijateljski in da ima človek s tem aspektom med sodelavci tudi zaščitnike. Če je njegova stopnja vitalnosti tudi sicer nižja, so možne zdravstvene težave, ki jih povzroča pretiravanje. Lahko gre za pretiravanje s hrano, pijačo ali drugimi prijetnimi platmi življenja, kar debeli telo, oteži pretok krvi, zapacka jetra, v navezi z Venero nosi prinaša sladkorno bolezen.